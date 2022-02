上白石萌歌 3歳の“ののちゃん”と『いぬのおまわりさん』歌唱「生きててよかった」

上白石萌歌(adieu)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。2月28日の誕生日のお祝いに、3歳の童謡歌手・ののちゃんこと村方乃々佳ちゃんがサプライズで登場しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」2月24日(木)放送分)1月の放送で“2022年のヒット”を予測した際に、村方乃々佳ちゃんの名前を挙げていた上白石。「3歳なのにすごい歌心を感じる」と絶賛し「いつか、一緒にお歌を歌えたらいいな」と話していたのですが、今回それが実現することになりました。ののちゃんのサプライズ登場シーンや、一緒に歌う様子を紹介します。上白石:2月28日は私の誕生日です。嬉しい~! 誕生日って、1年に1回来てくれるから「ありがとう!」って感じですよね。それだけの月日を生きたという証の日でもあるし、嬉しいですよね……22歳かぁ! もう22歳……まだ22歳!って感じもあるんですけど。そういえば、さっき職員さん(スタッフ)から「萌歌ちゃんの誕生日直前だし、今日はきっと“夢のような”時間になるよ!」って、言われたんです。“夢のような”って何ですかね? 何にも教えてくれなくて、本当に何も知らないんですけど……。ののちゃん:♪ハッピーバースデートゥーユー♪ ハッピーバースデートゥーユー♪ ハッピーバースデーディアもかちゃ~ん♪ ハッピーバースデーもかちゃ~ん! おめでとう♪上白石:ヒャァ~! なんで、ののちゃんがいるのぉ!?ののちゃん:たんじょうびおめでとお!上白石:ありがとう~! うそぉ~!上白石:ちょっと気が動転してしまっていますが……隣には、天使のようなののちゃんが座っています。こんばんは!ののちゃん:こんばんは!上白石:私は、ののちゃんのことが本当に大好きで……。ののちゃん:もかちゃんだいすき。上白石:えー! どうしよう……! ののちゃんはどんなお歌を歌ってるの?ののちゃん:「ひ~とりぼっちの~♪」ののちゃんママ:あ!「ひとりぼっちの~羊飼い~♪」ののちゃん:「レイオ♪ レイオ♪ レイオー♪」上白石:きゃぁ~……! 私、ののちゃんのお歌はもちろんなんだけど、ののちゃんのお母さんの声も大好きなの! だから今日、会えてすごく嬉しい! お歌以外には何して遊ぶの?ののちゃん:あのね~、う~んと……おかあさんとね、おままごとするのお。上白石:おままごとで料理するの? 何を作るの?ののちゃん:おかあさんがカツカレーで、おとうさんはやきカレー。上白石:ののちゃんもカツカレーを作って食べるの?ののちゃん:うん!上白石:そっか~! 私もお歌を歌ってるんだけど、ずっとののちゃんみたいに歌えたらなって思ってる(笑)。ののちゃん:ありがと。上白石:あのね、萌歌おねえちゃんから1つお願いがあって……よかったら、ののちゃんと一緒に歌いたいんだけど、どうかな?ののちゃん:いいよ~。上白石:いい!? ありがとう~!♪まいごのまいごのこねこちゃん~♪ あなたのおうちはどこですか♪ おうちをきいてもわからない~♪ なまえをきいてもわからない~♪ にゃんにゃんにゃにゃ~ん♪ にゃんにゃんにゃにゃ~ん♪ ないてばかりいるこねこちゃん~♪ いぬのおまわりさん♪ こまってしまってわんわんわわ~ん♪ わんわんわわ~ん♪上白石:ありがとう~。いま生きててよかったってすごく思ってる! 今日は、遊びに来てくれてありがとう! そして祝ってくれてありがとう!!ののちゃん:いいよ~。上白石:また遊びに来てね~、ばいば~い。ののちゃん:ばいば~い、あでゅー♪上白石:あぁぁぁありがとう! アデュー♪上白石:どうしよう……まさか、ののちゃんに会えるなんて本当に夢のようでした! 「夢のような時間ですよ」って言われていましたけど、思っていた以上に夢の時間で放心状態です。ちょっと席を外してののちゃんと遊んだんですけど……「おともだちになろうね!」って言われて。次会ったときに、「はじめまして」って言われたらどうしようって(笑)。友情も芽生えて、本当にありがとうございます! いい1年になりそうです!adieu(上白石萌歌) の新曲「穴空きの空」(3月2日リリース)が、25日より先行配信をスタートしました。また、3月2日には、SCHOOL OF LOCK! に生出演します。お楽しみに。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/