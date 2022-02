LiSA 3月・4月は「盛りだくさん！」予定を一挙紹介

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。ライブやレコード発売など、今後の予定を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」2月23日(水)放送分)LiSA:最近のLiSA先生ですが……4月に行うツアー「LiVE is Smile Always~Eve&Birth」の準備の真っ最中です!3月と4月は発売とライブが盛りだくさんでございます。みなさんしっかりついて来てくださいね!LiSA:(昨年12月に開催された)『LiSA LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜』(武道館公演)が、TBSチャンネル1さんで(2月19日に)放送されました!「みんなと一緒に見たい!」と思って、ツイキャスでただただ一緒に見るっていうのをやったんですけど……ついつい一緒に鼻歌歌っちゃうんだよね(笑)。きっと会場でも、こういう鼻歌がいっぱい重なってたんじゃないかなと思っています。配信は自宅から行っていたので、愛犬のころもちゃんが乱入してきて、一生私のネックレス追っかけてるっていうのがあって(笑)。家からお届けしているのがバレてるな~、と思っていました(笑)。再放送は、TBSチャンネル1で3月6日(日)午後10時からスタートです!お見逃しなく!」LiSA:デビュー10周年を記念して、リスアニ! さんと一緒に作ったアニバーサリーブックが3月30日に発売です!こちらの雑誌では、ソロデビュー前の「Girls Dead Monster」からずっと取材していただいていて、そこで連載もさせていただいています。10年分の写真を見返しながら、「あ、あの時のあれだな~」とか、すごく鮮明にいろんなことを思い出して、楽しませてもらってます。しかも今回、A4特別サイズみたいな結構でかいバージョンの本なので、届いたときの重量感、感じてもらえると思います。10年の重み、受け取ってください!LiSA:完全数量生産限定盤には、「ライブフォトブックレット」と「ライブフォト使用オリジナル卓上カレンダー」をスペシャルBOXに詰めて、さらに当日のライブ音源をきちんと耳で楽しんでもらえるようになったものが、CDになって入っています!しっかり楽しんでもらった後は、CDで、ヘッドホンで、イヤホンで、スピーカーで、しっかりじっくり楽しんでほしいなと思います!詳細はオフィシャルサイト(https://www.lxixsxa.com/)まで!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/