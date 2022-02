「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」の先行上映会舞台挨拶が、本日2月26日に東京・新宿ピカデリーで開催され、遊木真役の森久保祥太郎、白鳥藍良役の天崎滉平、乱凪砂役の諏訪部順一、桜河こはく役の海渡翼、朔間零役の増田俊樹、瀬名泉役の伊藤マサミが登壇した。

「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」は、スマートフォン向け向けアイドル育成ゲーム「あんさんぶるスターズ!!」と連動した完全新作ストーリー。アイドル映画の祭典「アイドルフィルムフェスティバル」に参加するため、ニューヨークを訪れたアイドルたちの物語が繰り広げられる。イベントでは伊藤マサミがMCを務め、事前に回答されたアンケートに沿ってトークが繰り広げられた。

最初のトークテーマは「注目してほしいシーン」。自身が演じる真のアクションシーンを挙げた森久保は、「歌って踊る姿は皆さんたくさんご覧になっていると思いますけど、アイドルというより役者というシーンがあるので注目してほしい」と語る。増田は「今作もTVシリーズのように暗躍する敵と彼らがぶつかります。敵自身もそうですが、巻き込まれてしまった人たちとの交流も必見」という回答。「(「あんスタ!!」は)ステージ上でキラキラしているアイドルたちだけのドラマじゃない。いろんな大人たちの腹の探り合いというか、そういうものが彼らの関係ないところでたくさん繰り広げられてきた」とアプリやTVアニメでの展開を振り返る。伊藤も「歌って踊るだけじゃないのが『あんさんぶるスターズ!!』。キラキラしてるだけじゃなくてドロドロというか、そういった描写も今作にはありますよね」と同意する。

諏訪部の回答は「コーヒーの香りを楽しむ乱凪砂」。「コーヒーを飲むシーンがあるんですけど、普通そうする?というようなシーンで。それは乱さんがというより、作り手のスタッフの皆さんがそこにそういうこだわりを乗せたかというのを感じて」と諏訪部が解説する。零と一緒にいるシーンだと説明しつつ、零役の増田も「僕も『あ、かいでる』と思いました」と注目したシーンだということを話した。

またアイドルがニューヨークを訪れるというストーリーになぞらえて、行ってみたい国を聞かれると、森久保はメキシコ(カンクン)、天崎はフランス、海渡はドイツ、増田はイタリア、伊藤は「NYで聖地巡礼」と回答。諏訪部は国ではなく「月」と答えると、伊藤から「海外というより宇宙では?」というツッコミが飛ぶ。諏訪部は「まだ月に行った声優は1人もいないと思うので、そうすればこれで2、3年仕事ができるかなと」と冗談交じりに話しながらも、子供の頃から宇宙に憧れていたことを明かした。

最後の挨拶では天崎が「一足先に観させていただいたんですけど、早くこの気持ちを皆さんと共有したい!」と熱く語る。海渡は「これからご覧になる皆さんは期待しているかと思いますが、その期待をきっと超えてくれる作品だと思います」とアピール。そして諏訪部が「今回のタイトルが多くの皆さんに楽しんでいただければ、第2弾、第3弾と続くかもしれません。そうすれば今回フィーチャーされなかったほかのアイドルも出てくるかもしれませんので、ぜひご自身の力で次の『楽しい』を作っていっていただけるとうれしいです」と締めくくった。

「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」は3月4日に全国公開。3月11日15時からは今作における10人のメインキャラクターによるユニット・SCREEN10が歌う主題歌「Life is so Dramatic!!」のリズムゲームがアプリ「あんさんぶるスターズ!! Music」に実装されることも告知された。

「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」

2022年3月4日(金)全国ロードショー

スタッフ

原作:Happy Elements

監督:菱田正和

チーフディレクター:中谷亜沙美

特技監督:三室健太

脚本:木野誠太郎(Happy Elements)

キャラクター原案:Happy Elements

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:飯塚晴子

アニメーションキャラクターデザイン(TVシリーズ):下谷智之、長田絵里

美術監督:宮本実生

色彩設計:鈴木依里

撮影監督:上條智也

編集:長谷川舞

音楽プロデューサー:桑原聖

音楽:加藤達也

音響監督:濱野高年

アニメーション制作:david production

配給:バンダイナムコアーツ

キャスト

遊木真:森久保祥太郎

衣更真緒:梶裕貴

白鳥藍良:天崎滉平

礼瀬マヨイ:重松千晴

乱凪砂:諏訪部順一

葵ひなた:斉藤壮馬

桜河こはく:海渡翼

朔間零:増田俊樹

瀬名泉:伊藤マサミ

朔間凛月:山下大輝

ほか

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)Happy Elements K.K/あんスタ!!アニメ製作委員会