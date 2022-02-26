TVアニメ「オーバーロードIV」の特別番組「オーバーロードIV 特別番組～至高の生放送に忠誠の儀を～」が、3月12日20時よりYouTube「KADOKAWA Anime Channel」で配信される。
番組にはアインズ役の日野聡、アルベド役の原由実、アウラ役の加藤英美里が出演。TVシリーズ第4期の初公開映像や、最新情報が公開される。なお「KADOKAWA Anime Channel」チャンネル登録者数200万人突破記念企画「KADOKAWAアニメ映画祭」にて、本日2月26日から3月4日まで「劇場版総集編 オーバーロード 漆黒の英雄」が1週間限定で無料公開中だ。
TVアニメ「オーバーロードIV」
2022年放送
スタッフ
原作：丸山くがね（「オーバーロード」/KADOKAWA刊）
キャラクター原案：so-bin
監督：伊藤尚往
シリーズ構成・脚本：菅原雪絵
キャラクターデザイン：田崎聡
アニメーション制作：マッドハウス
キャスト
アインズ：日野聡
アルベド：原由実
シャルティア：上坂すみれ
アウラ：加藤英美里
マーレ：内山夕実
デミウルゴス：加藤将之
コキュートス：三宅健太
※田崎聡の崎はたつさきが正式表記。
(c)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード4製作委員会