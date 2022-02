劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」と劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の無料配信が、本日2月26日21時よりツイキャスで行われる。

この配信では高音質で会話ができるサービス・スペースポッドbyツイキャスを利用し、「KING OF PRISM」で親しまれている応援上映を再現。専用の“公式応援会場”が設置され、参加者は互いの声援を聞きながらアニメを同時視聴できる。1つの会場で最大100人まで同時に発声することが可能。当日は参加状況に応じて随時会場数が増える予定だ。なおスペースポッドbyツイキャスの利用にはツイキャスアカウントへのログインが必要。個人でプライベートな応援会場を作成することもできる。

また2作品とも3月5日までアーカイブ配信を実施。アーカイブ配信は、ツイキャス配信者が視聴者と一緒にアニメ映像を楽しめるシアターパーティ機能にも対応している。

(c)T-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会 (c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムPH製作委員会