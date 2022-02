親子でお揃い♪ シナモン、キキララのシャイニーアンブレラ

ワールドパーティーは、サンリオの大人気キャラクター、シナモロールとリトルツインスターズのキキララとコラボレーションした新作ビニール傘「空飛ぶシナモロール」「ゆめかわキキララ」を2月1日(火)より販売開始した。

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」(愛称:シナモン)と「リトルツインスターズ」。

今年20周年を迎えるシナモンは、2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

そして双子のきょうだい星、こわがりでちょっぴり泣き虫、絵や詩をかくのが大好きで、お料理が得意なお姉さんのララと、好奇心旺盛でちょっぴりあわてんぼう、星つりと発明が大好きな弟のキキ。立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきたふたりは、2020年で45周年を迎えている。

この度、そんなサンリオキャラたちのキュートな傘が登場♪

ふわふわの雲のあいだを飛びまわる「空飛ぶシナモロール」は、青空に傘をかざすと、まるで一緒に空を飛んでいる気分♪ 写真を撮っても楽しめるデザインだ。

そしてお星さまを散りばめた「ゆめかわキキララ」は、ピンクベースの淡めのタッチが特徴的。

それぞれのデザインにキラキラと光り輝くシャイニー生地を合わせている。

また今回、レディースデザイン(大人用)に加えて、キッズデザイン(子供用)も登場。キッズデザインは持ち手などにブルーとピンクのパーツを合わせて、子どもらしい可愛いデザイン。丸みのある石突きやつゆ先を使用し、安全性にもこだわっている。雨の日も親子でお揃いを楽しもう♪

本商品はWpc. 公式オンラインショップをはじめ、サンリオ直営店、東急ハンズ、マルイ他、全国の取り扱い店舗にて販売中だ。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L629855