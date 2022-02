『リラックマ』一番くじオリジナルデザインに癒される♪

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ リラックマ~Ribbon-Filled Party~』を、ローソン、リラックマストア、一番くじONLINEなどで、2022年3月1日(火)より順次発売する。

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

そんな「リラックマ」一番くじ最新作では、オリジナルデザイン『Ribbon-Filled Party』を使用したルームライト、クッション、ぬいぐるみ、トートバッグ、タンブラーなどをラインナップ。

A賞は、リボンを巻いたリラックマと、ちょこんと座ったキイロイトリが可愛らしいシリコン製ルームライト。シンプルな色合いで、お部屋のインテリアとも合うデザインだ。

B賞の表裏にオリジナルアートがデザインされたリボン付きクッションは、優しい生地感で触り心地も抜群!

C賞は、少し首を傾げているような可愛いポーズのぬいぐるみシリーズ「Cotetto(コテット)」からコリラックマ、チャイロイコグマ、キイロイトリのぬいぐるみ3種。テーマに合わせたリボンを巻いて、好きなものを持っておめかしする姿が可愛い♪

D賞は、お買い物やいろんなシーンで使用できる、オリジナルアートがデザインされたトートバッグ。

このほか、リボンとリラックマ達のプリントが可愛らしい陶磁器製タンブラー、コースターとしても使えるラバーチャームやタオルコレクションとバラエティに富んだ実用雑貨をラインナップされている。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「Cotetto 大きなリラックマぬいぐるみ」を用意。A賞と同仕様のルームライトが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。

