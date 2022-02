ヨーロッパリーグ(EL)ラウンド16の組み合わせ抽選会が25日、スイス・ニヨンのUEFA本部で行われた

ラウンド16では、ELのグループステージを突破した8チーム(シードチーム)と、ノックアウトラウンドのプレーオフを勝ち上がってきた8チームが対戦。ファーストレグは3月10日に、セカンドレグは同17日に行われ、シードチームがセカンドレグをホームで戦う。なお、近隣のセビージャ(スペイン)&ポルト(ポルトガル)とホームゲームの日程が重なるベティス(スペイン)とブラガ(ポルトガル)のみ、3月9日にファーストレグを実施する。

18年ぶりのEL参戦となっているバルセロナ(スペイン)は、ガラタサライ(トルコ)と対戦し、同大会最多6度の優勝を誇るセビージャは、唯一のイングランド勢であるウェストハムとベスト8の座をかけて激突することになった。また、長谷部誠と鎌田大地の所属するフランクフルトは、レアル・ベティス(スペイン)と、相対する。

今回決定した組み合わせは以下の通り(左がファーストレグのホームチーム)。

レンジャーズ(スコットランド) vs ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)

ブラガ(ポルトガル) vs モナコ(フランス)

ポルト(ポルトガル) vs リヨン(フランス)

アタランタ(イタリア) vs レヴァークーゼン(ドイツ)

セビージャ(スペイン) vs ウェストハム(イングランド)

バルセロナ(スペイン) vs ガラタサライ(トルコ)

ライプツィヒ(ドイツ) vs スパルタク・モスクワ(ロシア)

レアル・ベティス(スペイン) vs フランクフルト(ドイツ)