押見修造「惡の華」とのコラボジャケットで、ASA-CHANG＆巡礼の新作「花 -20周年記念集-」が4月6日にリリースされる。
「花 -20周年記念集-」は、ASA-CHANG＆巡礼の代表曲「花」のCDリリース20周年を記念して制作されたもの。「花」のオリジナル音源をはじめ、TVアニメ「惡の華」のエンディングテーマとなった「花 -a last flower-」や、さまざまなリミックスバージョンが収録される。ジャケットには「惡の華」単行本1巻の表紙イラストを使用。封入されるブックレットには、押見による寄稿文も掲載される。
ASA-CHANG＆巡礼「花 -20周年記念集-」収録曲
・花（2001年オリジナル Ver.）
・あたらしい花（2002年 Rearranged by レイ・ハラカミ）
・花 -a last flower-（2013年 TVアニメ「惡の華」Ver.）
・花（ヒア☆ナウ☆）（2022年 セルフカヴァー）
・花（長谷川白紙 Remix）（2022年）
・Hana（Double Suicide Remix）（2022年リミックスコンテストグランプリ作品）
・花（辺乃銀一郎 Remix）（2022年リミックスコンテスト準グランプリ作品）