2月25日スタート！『デビル メイ クライ』コラボカフェを体験！

『デビル メイ クライ』シリーズ20周年記念! 『デビル メイ クライ』×カプコンカフェを一足先に体験してきた!

カプコンカフェ イオンレイクタウン店では、2022年2月25日(金)から4月14日(木)までの期間中、アクションゲームシリーズ『デビル メイ クライ』とのコラボカフェを実施する。今回は、オープンに先立って行われた試食会で公開されたコラボフードや、シリーズ20周年コラボグッズを、実際に試食したレポートや撮影した写真などとともに、一挙ご紹介!

『デビル メイ クライ』シリーズは、デビルハンターたちが流麗に敵を倒すスタイリッシュアクションゲーム。2001年8月に発売以来、全世界に熱狂的なファンを持つ。

そんな『デビル メイ クライ』シリーズの20周年を記念して、『デビル メイ クライ』コラボカフェが登場! 今回のコラボカフェでは、ネロ・ダンテをはじめ、これまでの作品で登場した主要キャラクターたちが一堂に会した、20周年を飾るに相応しい豪華なイラストが使用されている。

こちらのメインビジュアルイラストを使用したコラボフードやコラボグッズは要チェックだ。

【コラボフード・ドリンクは、味も見た目も最高!】

今回、試食会で頂いたフードとドリンクだが、写真映えはするし、料理としてもめちゃくちゃ美味しいしで、控えめに言って最高だった。

その中でも、特に筆者オススメのフードとドリンクをひとつずつ紹介したいと思う。

<ダンテのスイーツピザ>

スイーツピザというものを食べたことが今までなかったのだが、一口食べて「こんなに美味しいの!?」とびっくりしてしまった。お好みでパッションフルーツソースをかけて味の変化も楽しむことができるそう。

また、スイーツというだけあって、見た目がとにかくかわいい。奥で笑みを浮かべるダンテもかわいい。見てかわいい、食べて美味しい、ダンテの好物のピザはとってもオススメ!

<ネロのブルーカクテル~白桃を添えて~>

見た目が100点満点の、ネロをイメージした鮮やかなブルーカクテル。魔人化の要素を白桃で表現しているとのこと。甘すぎない爽やかな味わいなので、どんな人でも飲みやすそうだ。

今回はネロのブルーカクテルを試飲させていただいたが、正直どれを頼もうか、とても悩んでしまった。そのくらい、どのドリンクメニューも美味しそうで、しかも見た目が美しい! ドリンクがずらっと並んだ様子は圧巻だった。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

【『デビル メイ クライ』シリーズ20周年コラボグッズ】

▲トレーディングアクリルスタンドキーホルダー/1個 880円(税込)

▲Tシャツ/3080円(税込)

▲ダイカットタオル(全2種)/各880円(税込)

▲サーモタンブラー/3080円(税込)

▲三角ケース(全3種)/各1650円(税込)

▲缶バッジ(店内ガチャガチャにて展開)/1回 400円(税込)

▲クリアファイル/550円(税込)

▲メモスタンド(全2種)/各1430円(税込)

▲トレーディングフォトフレーム/1個 660円(税込)

▲フラットポーチ/1650円(税込)

【GETしたい! ノベルティ情報】

カプコンカフェで食事をされた方に1回の来店で1枚オリジナルランチョンマットを、オリジナルドリンクを注文した方にはコースター(全18種の中から1枚をランダム)をプレゼント。さらにカフェメニューの利用が3000円(税込)毎にブロマイド風ポストカードを1枚プレゼント。

▲ランチョンマット

▲オリジナルコースター(全18種)

▲ブロマイド風ポストカード(全18種)

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.