枢やな「黒執事」の連載15周年を記念したオーケストラコンサート「黒執事 15th Anniversary Orchestra Concert」が、去る2月18日・19日に東京国際フォーラム・ホールAで開催された。コミックナタリーでは、18日に行われた公演の様子をレポートする。

コンサートではTVアニメ「黒執事」シリーズから厳選された楽曲のフルオーケストラ演奏に加え、スクリーンに映し出された原作マンガ・アニメの映像とともに「黒執事」の15年間を振り返る。MCはセバスチャンを演じる小野大輔が担当。開演時間になると荘厳な歌声による「Nigram Clavem」とともにコンサートのキービジュアルがゆっくりと浮かび上がり、小野演じるセバスチャンが「ファントムハイヴ流のおもてなしを、最後まで存分にお楽しみください」と語りかけ開幕した。

シエルとセバスチャンが契約を交わす場面とともに、テノール歌手・山本耕平の力強い声による「Cena d’amore」の演奏がスタート。続いて「あくまで執事編」では「La gardenia」に合わせてファントムハイヴ家の1日が映し出された。ジャックザリッパー事件を描いた「赤執事編」では、女装したシエルが舞踏会に潜入するコミカルなシーンから次第に物々しい雰囲気へ。グレルとの戦闘を終えた後、穏やかな曲調とともにマダム・レッドの一生に幕が下りた。続く「サーカス編」では、ジョーカーがサーカスの開演を告げる映像と同時に「book of circus」の演奏が始まる。藤野由佳が演奏するアコーディオンも相まって本物のサーカスにいるかのような雰囲気が漂うも、セバスチャンとシエルが核心に近づくごとに曲調は激化していった。

第1部のMCには作曲家の岩崎琢と光田康典が登壇。TVアニメ1期から作曲を担当していた岩崎は楽曲制作時、「どうやったら黒執事に合わない曲を作れるか、を意識していました」と意外な事実を明らかに。対してTVアニメ「黒執事 Book of Circus」以降の楽曲を担当した光田は「岩崎さんと被らないような自分らしさを追求しました」と語る。また演奏を聞いていた小野は「おふたりの曲を聴くと収録当時を思い出します。最初は苦しかったですが、みんなで作っていく作品なんだと気付いてからはだんだんと面白くなっていきました」と当時を振り返った。

「寄宿学校編」からスタートする第2部では、映像化されていない物語を原作マンガの映像とともに辿っていく。赤、青、緑、紫の各寮のイメージカラーで照らされたスクリーンに、シエルの入学、大熱狂のクリケット大会、そして真夜中のお茶会の映像が「young master」「Peculiar Fellows」「see through」とともに映し出されていった。そして「緑の魔女編」では緑色で照らされたステージに緑と金の衣装に身を包んだソプラノ歌手・新南田ゆりが登場。危なげで鬼気迫る勢いの「Tornado nero」をその美しい歌声で歌い上げ、さらに人狼の森で瘴気に侵されたシエルの痛みを表現するかのような演奏が続く。その後、歌手の伊集加代による「Call thy name, "Stella Mystica"」とともに、サリヴァンと執事のヴォルフラムとの別れが描かれた。

終盤にはTVアニメ1期OP曲であるシド「モノクロのキス」のフルオーケストラverが演奏された後、セバスチャンがナレーションで「VIP席で鑑賞していた当家の主に呼ばれてしまいましたので、私はこれにて失礼させていただきます」と執事らしい一言を告げ閉幕へ向かう。最後に「A Gleam in the Distance」でフィナーレを迎え、観客の割れんばかりの拍手とともに「黒執事」史上初のオーケストラコンサートは幕を閉じた。

なおスクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルでは、コンサートの映像を一部公開中。また公式パンフレットなど、一部コンサート開催記念グッズの通販が決定した。商品の予約は本日2月25日よりe-STOREで受け付けているため、ファンはお見逃しなく。

「黒執事 15th Anniversary Orchestra Concert」セットリスト

1. Black Butler 15th Anniversary Orchestra Concert Opening

・Nigram Clavem

・Si deus me relinquit

2. Cena d’amore

3. La Gardenia - あくまで執事編 -

4. a diabolic waltz - あくまで執事編 -

5. Symphonic Collection: Red Butler Arc - 赤執事編 -

・Wie schön!

・マダム・レッドの思い出に~1 レディ・レッド

・マダム・レッドの思い出に~2 リコリスの色

6. 使用人たるもの - 黄執事編 -

7. Symphonic Collection: Circus Arc - サーカス編 -

・underground

・book of circus

・all-around player

・clear the table

8. Symphonic Collection: Phantomhive Manor Murders Arc - 幽鬼城連続殺人事件編 -

・mysterious death case

・thick fog

・close reasoning

・cold air

9. Symphonic Collection: Luxury Liner Arc - 豪華客船編 -

・campania

・hiddendreams

・internal

・kaleidoscope

・blacknature

・annoyingvisitorreturns

・cataclysm

・withwounds

・awakening

10. The Butler of Trancy's

11. Symphonic Collection: Public School Arc - 寄宿学校編 -

・young master

・Peculiar Fellows

・see through

12. Symphonic Collection: Emerald Witch Arc - 緑の魔女編 -

・di“a”vertiment

・Tornado nero

・Call thy name, "Stella Mystica"

13. 誇り高き女王の狗 - 青の教団編 -

14. Lacrimosa - 青の追憶編 -

15. モノクロのキス

16. A Gleam in the Distance