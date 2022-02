2月25日オープン『五等分の花嫁』コラボカフェ！開店直前の店舗に潜入！

『五等分の花嫁』コラボカフェの開店前の店舗に行ってきた! 内装やグッズコーナー、店舗の雰囲気などをご紹介♪

カプコンカフェ池袋店では、2022年2月25日(金)から4月14日(木)までの期間中、TVアニメ『五等分の花嫁∬』とのコラボカフェを実施する。今回は、オープン前の店内へと入らせていただき、内装やグッズコーナーなどを取材させていただいたので、写真とともに店内の様子をご紹介!

【カフェ入口では、五つ子がお出迎え♪】

店舗へ行くと、今回のコラボカフェのメインビジュアルにもなっている、カプコンカフェならではのデフォルメされたかわいらしいウェイトレス姿の五つ子たちが、大きなパネルになってお出迎えしてくれた。

店内へと進むと、五つ子たちのポスターや『五等分の花嫁』の映像が流れるディスプレイを発見し、ワクワクが加速! 席には、一花、ニ乃、三玖、四葉、五月それぞれのイラストがデザインされたメニュー表があり、フードやドリンクを選ぶのも楽しくなりそうだ。

メッセージコーナーもあるので、五つ子への愛を綴ったり、カフェの感想を書いたりしてみても良さそう!

【あなたは何を買う? グッズコーナー】

コラボフードやドリンクを楽しんだあとは、グッズコーナーへGO! グッズのディスプレイがかわいらしく、どのグッズを買うか悩む時間も楽しくなりそう。

コラボカフェ限定の缶バッチが手に入るガチャガチャもお見逃しなく!

『五等分の花嫁』コラボカフェで、五つ子たちと楽しい時間を過ごそう♪

