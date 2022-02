「旅立ちの日に」「道」「3月9日」「証」…テッパンの卒業ソングは何？

来週から3月が始まり、卒業シーズン到来。TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では2月24日(木)の放送で、思い出の卒業ソングが話題になりました。現在20代のパーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭と、10代のリスナーが伝えた思い出の楽曲を紹介します。こもり校長:卒業ソングは何だった?ぺえ教頭:小学校のときは、D-51さんの「NO MORE CRY」。当時『ごくせん』(「NO MORE CRY」が主題歌のドラマ)がはやっていたから、クラスでこの曲を歌って卒業したよ。こもり校長:めっちゃ明るい卒業式だね(笑)。ぺえ教頭:中学校のときは、EXILEさんの「道」。これも中3のクラスで最後に歌って、門出だったね。こもり校長:いいね~、そういうのやってんだね。ぺえ教頭:校長は?こもり校長:小学校のときは、レミオロメンさんの「3月9日」かな。この曲を聴くと、三重県の山の中の校舎を思い出す(笑)。ぺえ教頭:この曲もテッパンだよね~。今の卒業ソングって……ボカロとかもあるのかな?こもり校長:あるんじゃない?ぺえ教頭:“出会いと別れ”みたいな曲がボカロにあったら、それが卒業ソングになっているかもしれないね。こもり校長:武田鉄矢先生というのはないのかな? 海援隊の「贈る言葉」。ぺえ教頭:みんなは、(「贈る言葉」が主題歌のドラマ)『3年B組金八先生』はご存じですか……?こもり校長:いまの10代は知っているのかな?ぺえ教頭:金八先生知らないかな? 土手でみんなが走っているオープニング。こもり校長:ピンとこないんじゃない?(15歳女性)ぺえ教頭:なるほどね。この曲は合唱でも歌いますから。私も大好き!(16歳男性)こもり校長:森山直太朗先生の「さくら(独唱)」かな。ぺえ教頭:「旅立ちの日に」は私も歌った。「大地讃頌」とか「蛍の光」とか、あの辺も歌ったかな。こもり校長:教頭の学校、ちょっと歌いすぎじゃない?!(笑)。ぺえ教頭:合唱が好きな学校だったのよ。合唱コンクールがいちばん盛り上がる行事だったくらいで、他の学校より歌ってたね(笑)。こもり校長:そうなんだ!ぺえ教頭:でも、時代を越えても「旅立ちの日に」は強いんだね。こもり校長:教科書に載っているレベルですからね。――この日の放送では……『このまま卒業・進級は嫌だ!』をテーマに・「明日の受験が終わったらすぐに卒業式で、部活の後輩に“ありがとう”を伝えられないのが心残りです」という高3の女性リスナー・「4月から仲良くなりたいと思っていたクラスメイトにまだ話しかけられず、このままでは進級できない」という中2の女性リスナー・「大みそかに告白して振られたけど可能性がありそうなので、高3になる前にその子を振り向かせたい」という高2の男性リスナーと電話をつなぎ、それぞれの解決策を一緒に考えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/