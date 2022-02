CLAMP原作による映画「ホリック xxxHOLiC」の本予告映像、ポスタービジュアル、主題歌情報が公開された。

4月29日に公開される映画「ホリック xxxHOLiC」。予告映像では、神木隆之介演じる四月一日の「死にたい理由は特にない。生きていたい理由はもっとない」という呟きとともに黒い”アヤカシ”から路地裏を逃げ回るところから始まる。蝶に導かれた先で不思議な“ミセ”に迷い込み、柴咲コウ演じる妖しく美しい女主人・侑子と出会うシーンや、松村北斗演じる百目鬼、玉城ティナ演じるひまわり、“ミセ”に棲む謎の少女、DAOKO演じるマルとモトーラ世理奈演じるモロらとの日々などが切り取られた。また“アヤカシ”を操る吉岡里帆演じる女郎蜘蛛、磯村勇斗演じるアカグモの姿もお目見した。

また映画の主題歌はSEKAI NO OWARIの書き下ろし楽曲「Habit」に決定。蜷川実花監督の「今を生きる若者たちへの優しさを込めてほしい」というオーダーに応えた同楽曲について、SEKAI NO OWARIは「今まで写真作品という形では何度もご一緒した事のある蜷川監督と、今度は映画を通じて新たなコラボレーションが出来ることをとても嬉しく思います。SEKAI NO OWARIの普段はあまり見せない一面を表現した楽曲『Habit』を、映画の妖艶な世界観とともにお楽しみください」とコメントを寄せた。

さらにポスタービジュアルを使用したムビチケが3月4日から発売されることも明らかに。先着特典として、各キャラクターの写真を使用したクリアファイルも用意された。詳細は公式サイトで確認を。

映画「ホリック xxxHOLiC」

2022年4月29日(金・祝)公開

監督:蜷川実花

主演:神木隆之介、柴咲コウ、松村北斗、玉城ティナ、趣里、DAOKO、モトーラ世理奈、西野七瀬、大原櫻子、てんちむ、橋本愛、磯村勇斗、吉岡里帆

原作:CLAMP「xxxHOLiC」(講談社「ヤングマガジン」連載)

脚本:吉田恵里香

音楽:渋谷慶一郎

製作:映画「ホリック」製作委員会

配給:松竹、アスミック・エース

(c)2022映画「ホリック」製作委員会 (c)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./講談社