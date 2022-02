プレミアリーグは23日、4月上旬に実施される試合のキックオフ時間を発表した。

今回キックオフ時間を発表したのは、4月2日~4日に行われる第31節と、4月9日・10日に行われる第32節の対戦カード。優勝争い直接対決となるマンチェスター・Cとリヴァプールの対戦は、4月10日16:30(日本時間11日0:30)キックオフ予定となっており、現地では『スカイスポーツ』がこの一戦を放送する。

しかし、この2チームのどちらか1つでもチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝に進出したうえで、該当クラブのCL準々決勝第2戦が4月12日に実施される場合には、中2日以上空けることを保証するため、4月9日17:30(日本時間10日1:30)にキックオフ時間が振り替わると伝えている。その場合も、現地では『スカイスポーツ』が放送することに変わりはない状況であるとしている。

また、4月後半に実施される第33節以降の日程については、3月3日のFAカップ準々決勝の組み合わせ抽選会終了してから発表するとのこと。

今回確定したキックオフ時間は以下の通り。※()内は日本時間でのキックオフ時間

第31節

4月2日

12:30(20:30) リヴァプール vs ワトフォード

15:00(23:00) ブライトン vs ノリッジ

15:00(23:00) バーンリー vs マンチェスター・C

15:00(23:00) チェルシー vs ブレントフォード

15:00(23:00) リーズ vs サウサンプトン

15:00(23:00) ウォルヴァーハンプトン vs アストン・ヴィラ

17:30(3日1:30) マンチェスター・U vs レスター

3日

14:00(22:00) ウェストハム vs エヴァートン

16:30(4日0:30) トッテナム vs ニューカッスル

4日

20:00(5日4:00) クリスタル・パレス vs アーセナル

第32節

8日

20:00(9日4:00) ニューカッスル vs ウォルヴァーハンプトン

9日

12:30(20:30) エヴァートン vs マンチェスター・U

15:00(23:00) アーセナル vs ブライトン

15:00(23:00) ブレントフォード vs ウェストハム

15:00(23:00) レスター vs クリスタル・パレス

15:00(23:00) サウサンプトン vs チェルシー

15:00(23:00) ワトフォード vs リーズ

17:30(10日1:30) アストン・ヴィラ vs トッテナム

10日

14:00(22:00) ノリッジ vs バーンリー

16:30(11日0:30) マンチェスター・C vs リヴァプール

※マンチェスター・C、リヴァプールのどちらか1つでもチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝に進出したうえで、該当クラブのCL準々決勝第2戦が4月12日に実施される場合には、4月9日17:30(日本時間10日1:30)にキックオフ時間が振り替わる。その場合は、アストン・ヴィラ vs トッテナムが4月10日16:30(日本時間11日0:30)に振り替えとなる。