「4年ぶりの再会で関係を持ってしまい…」同棲中の彼女がいる、元彼との関係性に悩むリスナーにSCANDALが喝？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月21日(月)の配信ではリスナーからのお悩みメールに応えていく、新コーナー「コンサル スキャンダル」をお届けしました。HARUNA:今週は最近目立って増えてきた、メールに関する「ある傾向」をコーナー化して、お届けしたいと思います。RINA:なんやろ。HARUNA:題して「コンサル スキャンダル」!RINA:なんかわからんけど、なんか好きやな。いいやん、めっちゃ面白そう!HARUNA:要は相談コーナーです。TOMOMI:はいはい。HARUNA:最近増えてきたのが「SCANDALに喝を入れてほしい」と。MAMI:私たちに喝を入れてほしいのか。RINA:みんな悩んでるんやな。HARUNA:相談メールが急増してるんだって……っていうか、メールが長い!RINA:みんな本気や。HARUNA:さっそく紹介していきます。<リスナーからのメッセージ・ゆりなさん>SCANDALのみなさんに励ましてほしいというか、やるせない気持ちをどうしたらいいのかわからず、初めてメールさせていただきました!高校生の3年間、5個上のバイトの先輩と付き合っていました。高校3年生の冬にお別れをして、それから4年間、お互いに連絡を取ることはなかったのですが、彼から「久々に会えないか」と4年ぶり連絡があって会うことに。4年ぶりの再会で募るものもあったのか、そこで関係を持ってしまい、自分がいけなかったと思うのですが、後から結婚を前提に同棲している彼女がいることを知らされ、すごくショックを受けました(しかも、その日は彼女が県外に旅行中)。私も嫌いで別れたわけではなく、結婚をするなら彼みたいな誠実な人がいいとさえ思っていました。その後、私は彼に「そういうことをするのはよくない」と複雑な気持ちを正直に彼に伝え、私の中でケジメをつけたつもりでした。その後も何回か彼から連絡があり、断っていました。そして最近、元バイトのメンバーで集まることになり、元カレも来ていて久々に会いました(元バイトのメンバーは、彼と会っていたことを知りません)。もちろん覚悟していたことですが、当時のバイトのメンバーは結婚ラッシュで、近況報告の話になると案の定、彼の口から「今の彼女と結婚する」と話が。「寄りを戻したい」とかはもちろんないのですが、やはりどこかでなんか寂しい気持ちに。そのときは気持ちも上がっていたので、もちろんニコニコで祝福したのですが、イラッとしたのが「俺は絶対に浮気しない」の一言です。都合の良いように使われたことで、人間不信になりそうになったり、正直色々キツかったですが、この人と別れて正解だなとも思いました(笑)。絶対にアイツよりも幸せになりたい〜!!HARUNA:うん、別れてよかった!TOMOMI:別れてよかったよ、ほんとに。RINA:嫌やなあ。TOMOMI:結婚を前提に付き合ってる彼女がいるのに、元カノに連絡するヤツって一番あかんよな。RINA:あかんよなあ。MAMI:最悪。RINA:一回は好き同士だったから、時間が経っても魔法が解けてないって思ってる感じが嫌やなあ。MAMI:許されるって思っているよね、受け入れてくれるって。HARUNA:男性ってずっと好きだって思ってるよね。RINA:よく言うよね。MAMI:別れた後もさ、仲良くするパターンって全然あるじゃん。でもそれって、好きではないわけよ。気持ちはそのときとは違うのに「好きかもしれない、俺のこと」って、思ってるってことでしょ? ダメだねえ。TOMOMI:なにそのポジティブさ……。MAMI:よく言えばね。RINA:彼女がおって、また関係を持ったことがバレてるのに、「俺、浮気せえへん」とかカッコつけてるのがめっちゃダサいよな。MAMI:ゆりなちゃんがそのことを言わないって思ってるんだよ。甘いねえ。RINA:次にそんなことを言われたら「え、そうなん? 浮気せえへんタイプなんやあ〜!」って言ったり!MAMI:うんうん、言えばいい!* * *「コンサル スキャンダル」が白熱しております。みなさんからの相談、喝を入れてほしいこと、お待ちしています!