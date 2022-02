ライダー敵Tシャツ最終弾は『オーズ』『ウィザード』『ジオウ』！

平成以降に放映された歴代『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」は、平成仮面ライダー作品に登場する敵怪人(ヴィラン)をフィーチャーした『デザインTシャツ -VILLAIN-』の最終弾である第九弾を発表した。

第九弾は『仮面ライダーオーズ』より「キヨちゃん」、『仮面ライダーウィザード』より「ワイズマン」、『仮面ライダージオウ』より「アナザーディケイド」の3柄を展開する。

「-VILLAIN-」のコンセプトは、「『怪人』を見るドミナントの眼差しは、他者と自己の間に引かれた深い境界線を意識させると同時に、”見る行為=見られている事を認める行為”という本質を孕んでいます。その越境、強いては置換の可能性を示す事で、多様性のメッセージを発信するシリーズです」とされている。

横長のカットで画像を切り取り、場合によっては怪人の顔を見せないというデザイン的な処理が施されている。

キヨちゃんは『仮面ライダーオーズ/OOO』に登場した、恐竜グリードに変身する真木清人がいつも持ち歩いている人形。

真木清人を表す象徴としてのキヨちゃんとともに、『Have a beautiful ending.』のメッセージをあしらい、「良き終末」をもたらし、世界を美しいままに完成させるという真木清人の目的を印象的に表現している。

ワイズマンは『仮面ライダーウィザード』に登場したファントムを束ねる存在。その正体は白い魔法使いでもある笛木奏で、自分の娘コヨミを甦らせるために全てを操り犠牲にしようとした。

自身の目的のためには手段を選ばず、関係のない人々の命さえ顧みない決意の強さ、そしてそのような行動をとってしまう哀しさを『I will help you for sure.』のメッセージで表現している。

アナザーディケイドは『仮面ライダージオウ』に登場した、タイムジャッカーのスウォルツが変身した姿。

綿密な計画を練り、自分自身が王になることを目論むアナザーディケイドの野心を『I WILL BE THE KING.』のメッセージで表現している。

「-VILLAIN-」シリーズは今回が最終弾、全20種が全て公開されたことになる。

「番組放送順とは異なる順番でリリースされる」とアナウンスされていたが、平成ライダー第1作の『クウガ』が第1弾、最終作の『ジオウ』が最終弾という形にはなっている。

