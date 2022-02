豆柴の大群・ナオ＆ハナエ「ちょっと距離が縮まった気がする」BiSHと北海道で雪遊び

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。ナオ・オブ・ナオとハナエモンスターが、2月11日に事務所の先輩であるBiSHと共演したWACK TOUR2022「WACK WACK SHiT TOUR」札幌公演を振り返りました。「豆柴LOCKS!」では、2月21日からの4日間、サイコロトーク企画を実施。トークテーマは、「1:豆粒」「2:メンバー」「3:こもり校長・ぺえ教頭(番組パーソナリティ)」「4:BiSH」「5:学生」「6:★(番組のむちゃぶり)」と振り分けられています。その初日である今回はハナエが「4」を出したので、BiSHについて語ることになりました。ハナエ:今日のトークテーマはBiSH先生です。ナオ:この間、WACKツアーのZepp Sapporoで、BiSH先生とツーマンライブだったんだけど……。ハナエ:今年初めてのライブだったから、緊張して心臓飛び出るかと思った。ナオ:本当に! 2022年最初のライブが、BiSH先生とのツーマンライブってね。ハナエ:しかも曲もカバーさせてもらって……。ナオ:そうなんです!ハナエ:『本当本気』をやらせていただいて……緊張した〜! BiSH先生の前で披露したことってなかったから、マジでどうしよう……と思って。ナオ:めちゃめちゃ緊張したよね。ハナエ:緊張したよ。ナオ:BiSH先生のファンの人たち……清掃員の人たちにも受け入れてもらえるのか、っていう不安もあったり。ハナエ:思い出しただけで緊張してきちゃった……!ナオ&ハナエ:アハハハハ(笑)。ナオ:でも見にきてくれた人たちが、マネしてくれたりして楽しかった。ハナエ:楽しかった〜、新鮮だったねすごく。しかも北海道では、一緒に雪遊びとかしてね。ナオ:そうなんですよ!ハナエ:豆柴の大群って人見知りだから、いままでBiSHさんとしっかりちゃんとお話ししたことがなかったから。でも今回ツーマンということで、お話いっぱいできて……!ナオ:ね! ちょっと距離が縮まった気がするよね?ハナエ:すっごい嬉しかった。ナオ:アイナさん聞いているかな? これからも……よろしくお願いします!ハナエ:よろしくお願いします!ハナエが呼び掛けていたBiSHのアイナ・ジ・エンドは、SCHOOL OF LOCK! 内で毎週月曜に放送されているコーナー「アイナLOCKS!」にレギュラー出演しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/