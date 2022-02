映画史に輝く “クライマックス” が、再び！『ジュラシック・パーク』T-REX

プライム1スタジオより、映画『ジュラシック・パーク』から完全新規造形のティラノサウルス・レックス(T-REX)が立体化して堂々登場! 復元標本レベルにまで磨き上げられた迫力のアイテムをご紹介!

1993年公開映画『ジュラシック・パーク』。言わずと知れた大人気SFシリーズの第一作目であり、映画界に革命を起こした、まさにエポックメイキングといえる名作だ。

そんな本作の名シーンを立体化した『レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・パーク ロタンダ T-REX Non Scale』が発売される。

プライム1スタジオでは過去にこの第一作目からの立体化を数多く手掛けてきたが、中でも大きな反響を得た作品が「T-REX VSヴェロキラプトル スタチュー」。今や映画を象徴するほどまでにインパクトを放つ伝説のクライマックスシーンを切り取ったこの人気作が、ファンの皆様の期待に応え、装いも新たに再び登場する。

『ロタンダ(円形建物) T-REX』と題された本作は、その名のとおりクライマックスシーンの勇壮なT-REXに焦点を当てて立体化。大きさも高さ37×幅40×奥行40(cm)と、より飾りやすいサイズを実現。完全新規造形でのリリースとなる。

本作においてもジュラシックシリーズを数多く手掛けてきたプライム1の拘りと技術力が投入され、ダウンサイジングながらも驚くほどのクオリティを実現。今にも恐ろし気な咆哮が聞こえてくるかのような大きく開かれた口とその表情、爬虫類を思わせる鱗と皺の精密なディテール、ラプトルとの激しい闘いによりつけられた生々しい傷跡、そして内部骨格の動きすら感じさせる身体のバランスとポージング。

それはまさに映画キャラクターモデルの粋を超え、学術的な復元標本のレベルに匹敵するほどの完成度だ。

ベース部の作り込みも一切の妥協無しで、ジュラシック・パークのセンターホール骨格標本の瓦礫が無数に散らばった、激闘を感じさせる様相も細部まで忠実に再現されている。

そして、エンディング間際にゆっくりと落ちてくるタペストリーはファブリック素材で再現。印象的なあのシーンを演出可能だ。

ジュラシック・パークシリーズの記念碑的なアイテムに仕上がった本作、数多くのファンの皆様に手に取っていただきたい逸品だ。

価格は11万4290円(税込)、販売数・発売日は後日発表とのこと。

続報を待とう!

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.