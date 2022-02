SUPER BEAVER ニューアルバム『東京』は“言葉や行動の裏にある気持ちを想像して”「人を思いながら作った」

SUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太さんとギターの柳沢亮太さんが、2月23日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。同日リリースのニューアルバム『東京』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭にタイトルの意味やアルバムに込められた思いを伝えました。こもり校長:ニューアルバム『東京』のリリース、おめでとうございます! 全12曲入りで、SCHOOL OF LOCK! で初オンエアさせてもらった曲も多数収録されています。いや~どの曲もいいですね。アルバム全体もいいし、1曲ずつ感想を話したいくらいです。SUPER BEAVER:ありがとうございます!こもり校長:1曲だけチョイスするなら……最後の曲(「最前線」)かな。今ってサブスクで聴くことも多いし、曲順が重視されない世の中ではあるんですけど……。この曲が最後に来ているということが、SUPER BEAVERの今の集大成ではあるけど「ここが限界じゃないぜ」というのを感じるんですよ。柳沢:嬉しい!渋谷:すごくいいプレゼンテーション!ぺえ教頭:本人たちの前で、熱量がすごいわね。こもり校長:毎回言ってるけど、この人たち本当にいい曲作っていい曲歌うのよ(笑)。渋谷:そうなのよ(笑)。柳沢:ありがたいです。こもり校長:全曲通して聴いていただきたい1枚ですが……アルバムタイトルの『東京』には、どういう思いがあるのですか?渋谷:そもそも(10曲目に収録されている)「東京」という楽曲があって……アルバムタイトルは楽曲が出そろってからつけたんだよね?柳沢:そうそう。渋谷:ツアーの最終日に“アルバム発売!”という告知をするためには、タイトルが決まっていたほうがいいよね、ということで……「どうしようか?」という話をしたんです。ぺえ教頭:はい。渋谷:東京出身の4人組だしいちばんシンボリックだし……この『東京』というタイトルを付けられるのって、1回の必殺だと思っていて。こもり校長:うんうん。渋谷:アルバムの中に「東京」という楽曲があるし、間口が広い大きい楽曲なので、“アルバムタイトルに掲げていいんじゃないの?”という話から決めました。こもり校長:このアルバムには、先に出されていた曲とか映画やドラマの主題歌、CMのタイアップソングも入っていますが、全部を通してアルバムに込められた思いというのはどういうものですか?柳沢:去年のライブ中に“人間冥利”というワードが、渋谷の口から出たんです。初めて聞いた言葉だったんですけど、すごく人間臭いアルバムになったらいいなと思って、それが1つのキーワードとなって作り始めたんですけど……。ぺえ教頭:うんうん。柳沢:さっきも校長が全曲聴いてくれて“1曲ずつ感想を話したい”と言ってくれたけど、僕らが目にする言葉や行動の裏には、たぶんその倍以上の気持ちがあると思うんです。それを想像しながら作りたいな、って思ったアルバムでしたね。人を思いながら作ったので、そういう作品になっていたらいいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/