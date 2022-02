ショーック！『北斗の拳』南斗水鳥拳のレイがソフビになった！

漫画『北斗の拳』に登場するレイが、メディコム・トイからソフビになって発売される。

今回のアイテムは新シリーズ「北斗の拳 LEGEND VINYL WARRIORS」の第1弾。『北斗の拳』主人公のケンシロウより先にソフビ化される形になる。制作にはフィギュアメーカーCCPも協力している。

(C)武論尊・原哲夫/コアミックス1983, 版権許諾証GL-402

北斗の拳 LEGEND VINYL WARRIORS レイ/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年9月発送予定/漫画『北斗の拳』に登場する南斗水鳥拳の使い手レイをソフビ化。全高約25センチ。

原作ではかなり頭身の高いレイを、7頭身ほどのソフビらしいバランスに仕上げている。

1/6計画及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月31日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイでは『北斗の拳』以外にも様々な作品やオリジナルのソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C)Fujiko-Pro

ソフビ ドラえもん/メディコム・トイ/1万1000円(税込)/2022年3月発売予定/漫画『ドラえもん』から、ドラえもんをソフビ化。全高約19センチ。「ドラえもんチャンネル公式オンラインストア」オープン記念アイテム。日本製。

メディコム・トイではソフビフィギュアの「VCD ドラえもん」も発売しているが、そちらとはサイズも造形も異なる(VCDは16~18センチ前後)。

ドラえもんチャンネル(https://dora-world.com/)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(問)「ドラえもんチャンネル」問い合わせフォーム:https://appli-dora-world.com/inquiry/

なお「ドラえもんチャンネル公式オンラインストア」のオープン日は当初の予定より変更。詳細は以下のサイトにてご確認を。

https://appli-dora-world.com/info/202202-store/index.html (2月24日以降公開)

(C) 光プロ

ガイアー(2期)/メディコム・トイ/1万4300円(税込)/2022年9月発送予定/漫画『マーズ』より、マーズの守護ロボット・ガイアーをソフビで再現。全高約25センチ。

1/6計画及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月31日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 石森プロ・東映

仮面ライダー旧1号(DX版)、キカイダー01(DX版)、イチロー/メディコム・トイ/各1万1000円(左2点)、9680円(右)(全て税込)/2022年7月下旬発送予定/東映特撮作品のヒーローや敵などをレトロソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。各全高約24センチ。

仮面ライダー旧1号は複眼がクリアー仕様で布製マフラー、マスクが外れ、キカイダー01はボディ及び腕のメカカバーがクリア仕様のDX版になっている。

1/6計画及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月31日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ & モスラの幼虫 (モスラ対ゴジラ版)(2期)、モスラ (3期)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、1万3200円(右)(共に税込)/2022年7月発送予定/ソフビ作家・安楽安作の新作。ゴジラ全高約26センチ、モスラの幼虫全長約14センチ、モスラ全長約30センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月10日(木)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) CPD (C) serinorica (C) ART JUNKIE (C) Hitomi.Y

VAG(VINYL ARTIST GACHA)SERIES 30/プレステージ/1回500円(税込)/2022年3月発売予定/アーティストのオリジナルミニソフビを中心としたカプセルトイVINYL ARTIST GACHA(ヴァイナルアーティストガチャ)の最新弾。

今回のラインナップは「白井さん」「你好少女!ジャッキー」「miniBUTIGER」「くまみみちゃんBABY.」の全4種。それぞれ5色カラバリエーションあり。筐体毎に種類は分けられていて、「白井さん」の台からは「白井さん」の各色のみが出るようになっている。各全高約6センチ。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

VAGのカラーバリエーションには、蓄光タイプが入っていることがある。今回の「VAG SERIES 30」だと「白井さん」「你好少女!ジャッキー」「miniBUTIGER」の3種に蓄光タイプが含まれている。「薄黄色で、なんか塗装箇所が少ないな?」と思うのが出たら、蓄光タイプの可能性があるので、光を当ててから暗い所に持って行ってみよう。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。