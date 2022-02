『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のベアブリックが集中リリース！

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズのエヴァンゲリオンが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって集中的にリリースされる。

今回登場するのは、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の初号機と第13号機、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』の8号機β。

初号機と第13号機は以前発売されたものからデザインを変更。8号機βの方は光沢塗装のグロスバージョンとなっている。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(変形トランスフォーマーベアブリック、超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) カラー

BE@RBRICK エヴァンゲリオン 初号機(新塗装版) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/2022年8月発売・発送予定/『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で主人公・碇シンジが搭乗したエヴァンゲリオンをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) カラー

BE@RBRICK エヴァンゲリオン 第13号機(新塗装版) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/2022年8月発売・発送予定/『シン・エヴァンゲリオン劇場版』でシンジの父・碇ゲンドウが搭乗して初号機と戦ったエヴァンゲリオンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) カラー

BE@RBRICK エヴァンゲリオン 8号機β(グロスバージョン) 400%/メディコム・トイ/1万2100円(共に税込)/2022年8月発売・発送予定/『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に登場した、真希波・マリ・イラストリアスの乗るエヴァンゲリオンがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイではエヴァンゲリオン以外にも様々なキャラクターや、企業とコラボしたベアブリックなどを発売している。 引き続きその新製品情報をご紹介しよう。

(C)Fujiko-Pro

BE@RBRICK ドラえもん コミックVer. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/2022年3月発売予定/漫画『ドラえもん』より、「帰ってきたドラえもん」のコマを全身にプリントしたベアブリック。「ドラえもんチャンネル公式オンラインストア」オープン記念アイテム。

ドラえもんチャンネル(https://dora-world.com/)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(問)「ドラえもんチャンネル」問合せフォーム:https://appli-dora-world.com/inquiry/

なお「ドラえもんチャンネル公式オンラインストア」のオープン日は当初の予定より変更。詳細は以下のサイトにてご確認を。

https://appli-dora-world.com/info/202202-store/index.html (2月24日以降公開)

SQUID GAME (TM)/(C) Netflix. Used with Permission

BE@RBRICK イカゲーム(SQUID GAME) FRONTMAN 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年8月発売・発送予定/Netflixの人気ドラマ『イカゲーム』(洋題『SQUID GAME』)から、デスゲームの支配人フロントマンをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

SQUID GAME (TM)/(C) Netflix. Used with Permission

BE@RBRICK イカゲーム(SQUID GAME) GUARD "○、△、□" 100% & 400%(◯△□)、1000%(●▲■)/各1万6500円(◯△□)、各6万3800円(●▲■)(全て税込)/2022年8月発売・発送予定/こちらはNetflixシリーズ『イカゲーム』に登場するデスゲームのスタッフをベアブリック化。◯△□それぞれ別売りとなる。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK ペコちゃん コーヒーミルキー 1000%/不二家/4万6200円(税込)/2022年3月発売予定/不二家のペコちゃんベアブリックの新作。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第販売終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228-305(平日10時~18時/土日祝日・年末年始除く)、メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555(平日11時~18時)

(C)SSPW

BE@RBRICK 初代タイガーマスク 1000%/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/6万3800円(税込)/2022年8月発売・発送予定/実在の伝説的プロレスラー初代タイガーマスクをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022 The Trustees of the British Museum

The British Museum BE@RBRICK "Tomb-Painting of Nebamun" 100% & 400%/メディコム・トイ/1万7600円(税込)/2022年3月抽選受付開始予定/ロンドン大英博物館とのコラボベアブリック第2弾。エジプトから出土した神官ネブアメンの墓の壁画断片を全身にプリントしている。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて抽選販売。

(問)セブンネットショッピング

BE@RBRICK Nujabes "metaphorical music" 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6800円(税込)/2022年3月発売予定/音楽プロデューサーNujabes(ヌジャベス)のファーストソロアルバム「metaphorical music」のジャケットをモチーフにしたベアブリック。

YEN TOWN MARKET ストア(yentownmarket.com)およびメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(問)STARBASE(R):info@yentownmarket.com

(C) ANA

〈ANAオリジナル〉FEILER x BE@RBRICK for ANA ANAマイディアリー 100% & 400%/発売元・企画元:全日空商事、販売元:メディコム・トイ/1万7600円(税込)/2022年3月発売予定/ANA(全日空)と、シュニール織のブランドFEILER(フェイラー)のコラボベアブリック。ウォータープリント仕様のため、1体毎に柄・色の出方など個体差あり。

ANA STORE@SKYにて先行販売、ANAショッピング A-styleで抽選販売の予定。

(問)ANAショッピング A-style お客様サポートデスク:0120-283-250、03-6253-7280(IPフォンから有料)(受付時間:月~金9時~18時、土曜・日曜・祝日9時~17時、年始1月1日~1月3日は休み)

※超合金はバンダイの登録商標です。

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

超合金 BE@RBRICK BAPE(R) ABC CAMO SHARK PINK、BLUE/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各1万6280円(税込)/2022年3月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R)〈ア・ベイシング・エイプ(R)、略称BAPE(R)〉の超合金ベアブリック。内部パーツ以外はダイキャスト製。全高約14.5センチ。

渋谷の1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA及びメディコム・トイ オンラインストア各店、BAPE(R)正規取扱い店舗及びBAPE.COMにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK SHAREEF 3 100% & 400%/メディコム・トイ/1万9800円(税込)/2022年7月発売予定/ファッションブランドSHAREEF(シャリーフ)のベアブリック第3弾。ボディは透明成型で、リンゴ型のビーズが入っている。

SHAREEF直営店およびメディコム・トイ直営店舗にて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)SHAREEF FLAGSHIP SHOP:03-6809-0374、info@shareef-tokyo.com、メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

BE@RBRICK XLARGE David Flores PURPLE 400%、BLACK 1000%/メディコム・トイ/1万5180(左)、7万4800円(右)(共に税込)/2022年3月発売予定/ファッションブランドXLARGE(エクストララージ)とアーティストのデイビット・フローレスのコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、XLARGE取り扱い店舗にて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、XLARGE 原宿:03-3475-5696

BE@RBRICK mastermind JAPAN SILVER 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万9800円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年3月発売予定/ファッションブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)デザインのベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(C) HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.

BE@RBRICK Amplifier 100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円(税込)/2022年7月発売・発送予定/メディコム・トイが展開する、日本のロックの伝説(レジェンド)を増幅し拡散してゆくファッションブランドAmplifier(アンプリファイヤー)。そのブランド設立5周年を記念したベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びMCT TOKYO、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)、他一部店舗にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK カリモク MIX 400%/メディコム・トイ/14万800円(税込)/2022年3月発売予定/木製家具の老舗カリモク社の木製ベアブリック。熟練した職人のハンドメイドで一点ずつ仕上げられている。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。

BE@RBRICK 招き猫 梅金メッキ 発光 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2022年3月発売予定/ソラマチ店名物・和のベアブリックの新作。ボディにライトアップユニット搭載。口の位置が分かりづらいが、赤い桃金メッキの上に赤でちゃんとデザインされている。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。

和のベアブリックはメディコム・トイの東京スカイツリータウン・ソラマチ店の名物。招き猫や達磨など、和のテイストを感じさせるモチーフが採用されている。

中でも招き猫は店舗の場所柄もあって海外からの観光客人気が特に高く、非常に多くのバリエーションが作られている。

ちなみにこけしモチーフのベアブリックはソラマチ店より先に「コケブリック」として誕生しており、和のベアブリックの中でも別立て的なシリーズとなっている。

