「すみっコぐらし堂 善光寺仲見世通り店」3月15日オープン！

2021年3月15日(火)、長野県・善光寺に「すみっコぐらし堂 善光寺仲見世通り店」がオープンする。「桜×すみっコぐらし」をテーマにした常設店舗だ。

『すみっコぐらし』はサンエックスが展開するキャラクター。

「電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” ということがありませんか?

さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん?” 、食べ残し(!?)の ”とんかつ” 、はずかしがりやの ”ねこ” 、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちがいっぱい。

すみっこが好きな人、すみっこが気になる人、あなたもすみっコなかまになりませんか?」と紹介されている。

そのかわいらしさと一風変わった性格設定が人気となっており、2本制作されたアニメ映画はいずれもヒット作となっている。

今回の店舗は、長野県・ 善光寺参道の門前近くに位置する素敵なお店。

数えで七年に一度の「善光寺御開帳」には、金銅阿弥陀如来立像が本尊の分身として公開される。次の御開帳は2022年4月3日~5月29日で、御開帳の年は日本全国から年間約1000万人の参拝者が訪れる。

「すみっコぐらし堂 善光寺仲見世通り店」は、善光寺御開帳と、すみっコぐらし10周年が重なるベストイヤーにオープンする形になる。

すみっコぐらし堂 銀閣寺店・清水坂店・太宰府店・伊勢店に続く5店舗目となる、桜をメインコンセプトにしたお店で、和雑貨を中心に、すみっコぐらし堂 善光寺仲見世通り店限定商品やテイクアウトスイーツなど、豊富な展開が用意されるとのことだ。

オープンの日には「すみっコぐらし堂 善光寺仲見世通り店 限定ぶらさげぬいぐるみ しろくま・ぺんぎん?・たぴおか(りんご)」が登場する。

時期的に桜前線を出迎える形になるだろうか、ファンの方はすみっコたちに会いに、善光寺に出向いてみてはいかがだろう。

>>>「すみっコぐらし堂 善光寺仲見世通り店 」限定ぶらさげぬいぐるみなどのアイテムを見る(画像6点)

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.