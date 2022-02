3月11日に公開されるJO1初のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の公開記念舞台挨拶と、舞台挨拶中継付き上映会の開催が決定した。

舞台挨拶は3月12日に東京・TOHOシネマズ新宿で行われ、JO1メンバーと稲垣哲朗監督が登壇。全国の劇場で行われる舞台挨拶付き上映会では、舞台挨拶の模様が生中継される。JO1のオフィシャルファンクラブでは本日2月23日から2月28日23:59まで舞台挨拶のチケットの第1弾抽選予約、3月4日11:00から3月6日23:59にかけて第2弾抽選予約を受け付ける。