アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」第1話から第24話までが、本日2月23日18時から3月8日20時までYouTubeで無料配信される。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第1章が3月4日より上映される「銀河英雄伝説 Die Neue These」。無料配信はこの上映を記念して行われる。さらにアニメ公式Twitter（@gineidenanime）では2020年のエイプリルフールイラスト「吟河詠雄伝説」や、「紋章」のアイコンがもらえるキャンペーンを実施中。希望者は無料配信の告知ツイートをリツイートしよう。

また3月4日より一部を除く全国の上映館および通販サイト・Froovieでは、「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第1章のグッズとプログラムを販売。グッズはクリアファイルセット、Tシャツ、ミニキャラアクリルキーホルダー、セリフ入りアクリルキーホルダーなどがラインナップされた。プログラムは後世の歴史家が歴史・人物・戦史を振り返っているような形式の歴史本パートや、監督を務める多田俊介のインタビュー、ユリアン役・梶裕貴のインタビュー、イラスト・CGギャラリー、美術スタッフ座談会、設定資料、原作者・田中芳樹とともに原作小説が執筆された時代を振り返る記事が収録されている。加えて第1章の主題歌「dust」とテーマソング「melt」を収録したSennaRinのデビューEP「Dignified」が4月13日にリリースされると決まった。「dust」は3月4日より各音楽配信サービスで先行配信される。

また「銀河英雄伝説 Die Neue These」のスマートフォン向けストラテジーゲーム「銀河英雄伝説 Die Neue Saga」が、Aimingにより開発決定。指揮官として部隊を操り、艦隊を組んで銀河統一を目指すという内容で、アニメのキャラクターや戦艦などがゲーム内にも登場する。

そのほか4月1日から5月8日まで、大阪・あべのハルカス内に新設されるアベノラクバスで「『銀河英雄伝説 Die Neue These』サテライトフェア」を開催。原画や資料、アニメ制作工程をまとめた映像が展示され、物販スペースも設けられる。そして3月4日から24日までは、セガの対象12店舗でキャンペーンを実施。所定のドリンクを注文すると、「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」メインビジュアルをデザインしたコースター全10種からランダムで1枚がもらえる。さらにプライズ景品として作中シーンをモチーフにしたアクリルジオラマスタンドもラインナップされた。アクリルジオラマスタンドはオンラインクレーンゲーム・GOTON!でも入手できる。

「銀河英雄伝説 Die Neue These」は銀河帝国と自由惑星同盟の攻防を“常勝の天才”ラインハルト・フォン・ローエングラムと、“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリーを軸に描くスペースオペラ。2018年4月にProduction I.Gが新作アニメーションとして「銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅」を制作し、2019年にセカンドシーズン「星乱」がイベント上映された。「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第2章は4月1日、第3章は5月13日より、各章とも3週間限定で上映される。

アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」

第1章：2022年3月4日（金）～

第2章：2022年4月1日（金）～

第3章：2022年5月13日（金）～

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

助監督：森山悠二郎

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：ランドック・スタジオ I.G3D

3D監督：磯部兼士

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン：渡部隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）、井上泰久

音楽制作協力：Sony Music Publishing (Japan)Inc.

撮影監督：荒井栄児

編集：黒澤雅之

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

宣伝協力：アールアールジェイ

製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会