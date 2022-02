『五等分の花嫁』コラボカフェに一足早く行ってきた！

ウェイトレス姿がキュートな五つ子に会える! 2月25日(金)より『五等分の花嫁』がカプコンカフェとコラボ開始♪

カプコンカフェ池袋店では、2022年2月25日(金)から4月14日(木)までの期間中、TVアニメ『五等分の花嫁∬』とのコラボカフェを実施する。今回は、オープンに先立って行われた試食会で公開されたコラボフードを、実際に試食したレポートや撮影した写真などとともに、一挙ご紹介!

『五等分の花嫁』は、男子高校生・上杉風太郎が五つ子の女子高生の家庭教師を務めることになるというラブコメディ。2022年5月20日(金)には、アニメの完結作となる映画『五等分の花嫁』が公開予定で、今、多くの人の注目を集めている作品だ。

今回のコラボカフェでは、そんな『五等分の花嫁』の中野家の五つ子たちが、カプコンカフェならではのデフォルメされたかわいらしい姿になって登場! オリジナルイラストが使用されたコラボフードはファン必見!

【どれを頼むか、誰を選ぶか決められない! かわいらしいコラボメニュー】

コラボカフェメニューには、五つ子一人一人がモチーフとなったフード・ドリンクメニューに加え、『五つ子カラーパンケーキ』や『五つ子の選べるカフェラテ』などがあり、どれを注文するか迷ってしまう。

そんな中、まずメニューを見て気になったのが、カラフルな五段パンケーキ! 五つ子のイメージカラーの5色で彩られたパンケーキに、たっぷりのホイップクリームとイチゴがトッピングされている。

ホイップクリームに、キラキラのアラザンがあしらわれていて、まるでウエディングベールのよう。見た目がとにかくかわいい『五つ子カラーパンケーキ』は、見た目だけでなく、味も絶品! ホイップクリームをたくさんつけて食べると、お口の中が幸せに……♪ 食べ終わった後の満足感もバッチリ!

次ページでは、「スイーツもいいけど、しっかり食事がしたい!」という人にオススメのフードメニューを紹介!

※各内容は発売前のものとなるので、実在の商品と異なる場合がある。

甘いものだけじゃなく、しっかり食事をしたい人には、『三玖の手作りクロワッサンサンド』や『四葉特製! 試験前の朝ごはん』、『五月の★5 肉まんのせカレー』などの、フードメニューもオススメ。

今回試食させてもらった『五月の★5 肉まんのせカレー』は、カレーライスにプラスして肉まんも乗っているボリューム満点の一品。レビュワーとしての顔を持つ五月も、星形のチーズで【★5】の評価をしてくれているみたい♪

ほかにも、『三玖の手作りクロワッサンサンド』は、TVアニメ『五等分の花嫁∬』第10話で三玖が風太郎のために頑張って作るクロワッサンをモチーフにしたメニューで、最初の炭クロワッサンと上手く焼けたクロワッサンの2種類をイメージしたサンドだ。

見た目のインパクトが抜群なので、ついついたくさん写真を撮ってしまう『三玖の手作りクロワッサンサンド』だが、真っ黒の炭クロワッサンも絶品。中に入っている卵とクロワッサンの相性がとてもいいのが特徴だ。2種類の味を楽しめるところも最高!

【誰のコースターが当たるのかドキドキ! ドリンクメニュー】

ドリンクメニューは、五つ子のそれぞれのイメージカラーで彩られた、カラフルでかわいらしい見た目となっており、並べて写真を撮りたくなるビジュアルだ。また、色だけでなく、二乃の髪留めをエディブルフラワーで表現していたり、三玖のヘッドフォンをミニオレオで表現していたりと、五つ子それぞれのモチーフで個性が表現されている。

今回、筆者がドリンクメニューで選んだのは、『五月のストロベリーソーダ』! 下に溜まっているシロップと炭酸のグラデーションが美しく、ベリーが浮かんで見えるところも、とってもキレイ! ベリーの甘酸っぱさと、ストロベリーシロップとバニラアイスの甘さのバランスがちょうどよく、ごくごく飲み干してしまった。

また、オリジナルドリンクを注文した人には、コースターがランダムで1枚プレゼントされる。全10種類あるので、コンプリートしたくなってしまいそう。

