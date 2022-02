新たに「すみっコ」9匹参加♪「すみっコぐらし はんこコレクション」

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会が運営する自社オンラインショップにて販売されている、押すたびにかわいいすみっコたちがほっこり癒してくれるオーダーメイドはんこ「すみっコぐらし はんこコレクション」に9種類のすみっコが追加された。

「すみっコぐらし はんこコレクション」は、かわいらしいすみっコぐらしのイラストに好きな名前を入れてつくる、すみっコぐらし好きにはたまらないオーダーメイドのはんこだ。

イラストは今回新たに9匹がラインナップされ、29種類にボリュームアップ!

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、たぴおかなどおなじみのすみっコに、やま、ぺんぎん(本物)、あじふらいのしっぽ、もぐら、ふくろう、まめマスター、とかげ(本物)、きのこ、ふろしき(ボーダー)が追加された。

そのしぐさや表情は見ているだけでほんわかと癒され、幸せな気持ちになれそう♪

フォントは3種類がご用意されており、すみっコぐらしのかわいらしいイラストと相性のよい、オーソドックスな読みやすいフォントからキュートで親しみやすいフォントが揃っている。

苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、「OK」「見ました」「ありがとう」といったメッセージを入れることも(漢字3文字・ひらがなカタカナ5文字・アルファベット6文字まで)可能だ。

「すみっコぐらし はんこコレクション」は、サインがわりや宅配便の受け取りはもちろん、お子さまの連絡帳やごほうびスタンプ、ちょっとしたお仕事などにも使えるセルフインクタイプと、全国ほとんどの金融機関で登録できる木彫りタイプの2種類。

はんこを眺めながら、かわいいすみっコたちを愛でることができる。

はんこを収納する筒型ケースにまで、ドアのすみっこからのぞいているようなすみっコぐらしの仲間たちが。そのままお部屋に飾りたくなりそうなかわいさ。ケースはセルフインクタイプ、木彫りタイプ両方に付属する。

ハンコを押してお名前つけシールがつくれる耐水性の丸型シール「ぺたまる」(別売)を使えば、すみっコぐらしのキャラクターを自分の持ちものの「しるし」とすることもできる。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.