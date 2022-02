2／27は『Pokémon Day』！イベント情報やコンテンツを連日公開

ポケモンは、 2022年2月27日(日)の「Pokemon Day」に向けて実施する取り組みについて、その概要を発表した。

ポケモンの最初のゲームソフトである『ポケットモンスター 赤・緑』は、1996年2月27日に発売。ゲームから生まれたポケモンにとって、2月27日は記念すべき始まりの日であり、海外のファンの間で「Pokémon Day」として祝われ、大切にされてきた。

日本のファンにもこの特別な日を知ってもらうために、ポケモンは2月27日を「Pokémon Day」と定め、日本記念日協会の認定を受けている。制定にあたっては、これまでポケモンを愛し、応援してくれたファンへの感謝の意も込められている。

そんな2月27日(日)に向け、2月21日(月)~26日(土)の期間、毎日「Pokémon Day」を記念したゲームやアプリなどのイベント情報をお知らせ!

2月21日(月)は、『ポケモンマスターズ EX』で「無料10連バディーズサーチ×10日合計100連バディーズサーチ」が開始。その他にも、新たなコンテンツやバディーズの登場に関する情報が発表された。

そして、「Pokémon Day」を記念したイラストが、2月21日(月)~27日(日)の毎日、日替わりで特設サイトに掲載! 本イラストは、『ポケットモンスター』シリーズのなかの、ポケモンと主人公との冒険のワンシーンをイメージして描かれている。

2月21日(月)に公開されたのは、『ポケットモンスター 赤・緑』と『ポケットモンスター 金・銀』をテーマにしたイラストだ。

さらに「Pokémon Day」を記念した企画として、特設サイトにて『ポケットモンスター』シリーズで冒険する8地方にまつわるクイズに挑戦することができる。

本企画では、それぞれの地方の問題10問に対して、その正解数と10問目を解答するまでにかかった時間が記録され、そのスコアがランキング形式で表示。クイズは2月21日(月)~2月27日(日)の期間、毎日新たに挑戦できる地方のクイズが公開される。何度でも挑戦可能なため、上位へのランクインを目指して、ぜひチャレンジしてみよう!

「Pokémon Day」特設サイトでは、今後も各タイトルのイベント情報やコンテンツが掲載されていくため、どうぞお楽しみに!

※画面は開発中のもの。

(C)2022 Pokémon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

スマートフォンアプリ『ポケモンマスターズ EX』

Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ソード・シールド』

Nintendo Switchソフト・スマートフォンアプリ『ようこそ!ポケモンカフェ ~まぜまぜパズル~』

Nintendo Switchソフト・スマートフォンアプリ『Pokémon UNITE』

スマートフォンアプリ『ポケモン GO』

