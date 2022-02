リアライズは、2月16日(水)〜3月3日(木)までの期間中、アニメ・漫画専門ECサイトであるAnimo(アニモ)で『すみっコぐらし』の商品の予約販売を開始した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

2021年11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開された。

この度発売となるのは、そんな『すみっコぐらし』のキャラクターたちがデザインされた「B3タペストリー」。ラインナップは、大集合ハート、大集合、しろくま、ねこ、ぺんぎん? 、とんかつ、とかげの全7種となっている。

すみっコたちのタペストリーをお部屋に飾って癒されよう♪

