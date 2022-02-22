アニメイベント「AnimeJapan 2022」のパブリックデイに行われる、全42プログラムの最新情報が一挙発表された。
パブリックデイが3月26日・27日に東京ビッグサイトで、ビジネスデイが3月28日・29日にオンラインで開催される「AnimeJapan 2022」。パブリックデイではRED STAGE、GREEN STAGE、BLUE STAGEという3つのステージに分かれて、「鬼滅の刃」「呪術廻戦」「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」「その着せ替え人形は恋をする」「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL」「SPY×FAMILY」といった作品のイベントが実施される。今回の発表では一部プログラムの追加出演者や、プログラム名が明かされた。詳細は記事末のリストに記載している。
また「AnimeJapan 2022」を分かりやすく紹介するWebラジオ「presents AnimeJapanのしおり」が、インターネットラジオステーション・音泉で配信決定。全3回が予定されており、藤田茜と鈴木崚汰がパーソナリティを務める。第1回の配信日は2月23日13時で、ゲストとして富田美憂が出演。第2回は3月9日13時、第3回は23日13時より届けられ、それぞれの回のゲストは追って発表される。
「AnimeJapan 2022」
パブリックデイ
日程：2022年3月26日（土）、27日（日）
会場：東京都 東京ビッグサイト 東展示棟1～8ホール
ビジネスデイ
日程：2022年3月28日（月）、29日（火）
会場：オンライン
3月26日（土）のプログラム
REDステージ
「Team RWBY Project」新プロジェクト発表会
時間：9:30～10:05
出演者：早見沙織、日笠陽子、嶋村侑、小清水亜美
アニメ「からかい上手の高木さん」映画公開記念スペシャルステージ
時間：10:45～11:20
出演者：高橋李依、梶裕貴、大原ゆい子
「艦これ」新作アニメーション作品「いつかあの海で」KickOff Special Stage 2022
時間：12:00～12:35
出演者：藤田咲、タニベユミ ほか
TVアニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」2期放送直前スペシャルステージ
時間：13:15～13:50
出演：矢野妃菜喜、大西亜玖璃、前田佳織里、鬼頭明里
アニメ「鬼滅の刃」ステージ
時間：14:30～15:05
出演：花江夏樹、鬼頭明里、小西克幸 ほか
「呪術廻戦」Anime Japanスペシャルステージ
時間：15:45～16:20
出演者：榎木淳弥、内田雄馬、瀬戸麻沙美、中村悠一、櫻井孝宏
西川貴教スペシャルライブステージ
時間：17:00～
出演者：西川貴教、吉田尚記（MC）
GREENステージ
BS11【ANIME＋】Presents TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」すぺしゃるステージ ～時は来た!! まぞく復活の誓い～
時間：9:30～10:05
出演者：小原好美、鬼頭明里、高橋ミナミ、高柳知葉
TVアニメ「明日ちゃんのセーラー服」スペシャルステージ「明日ちゃんのステージ♪ in AnimeJapan 2022」
時間：10:50～11:25
出演者：村上まなつ、雨宮天、鬼頭明里、若山詩音、百花繚乱（MC）
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP スペシャルステージ
時間：12:10～12:45
出演者：皆川純子、近藤孝行、津田健次郎、諏訪部順一
TVアニメ「オリエント」AnimeJapanスペシャルステージ
時間：13:30～14:05
出演者：内田雄馬、斉藤壮馬、高橋李依
TVアニメ「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL」放送直前スペシャルステージ
時間：14:50～15:25
出演者：石川由依、早見沙織、潘めぐみ、ZAQ、篠原宏康プロデューサー（トムス・エンタテインメント）、深見真（脚本）
「ラブオールプレー」スペシャルステージ
時間：16:10～16:45
出演者：花江夏樹、阿座上洋平、梶裕貴 ほか
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」ステージ
時間：17:30～18:05
出演者：ファイルーズあい ほか
4月放送開始「理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ（ハート）」ステージ
時間：18:50～19:25
出演者：内田雄馬、雨宮天、麻倉もも
BLUEステージ
「群青のファンファーレ」放送直前ステージ
時間：10:10～10:45
出演者：矢野奨吾、土屋神葉、花江夏樹、糸川耀士郎、豊永利行
TVアニメ「HUNTER×HUNTER」祝！放送10周年 公開ラジオ収録
時間：11:30～12:05
出演者：潘めぐみ、伊瀬茉莉也
TVアニメ「陰の実力者になりたくて！」スペシャルステージ
時間：12:50～13:25
出演者：山下誠一郎 ほか
「Dr.STONE 龍水」AnimeJapanスペシャルステージ
時間：14:10～14:45
出演者：小林裕介、佐藤元、河西健吾、鈴木崚汰
文化放送 超A＆G+「徳井青空・久保ユリカ アルマギア情報局」AnimeJapan2022公開収録
時間：15:30～16:05
出演者：徳井青空、久保ユリカ、柏木れに
宇宙最強「エリート戦士」「海☆賊」「女性声優」大集合！スペシャルトークステージ supported by ロードモバイル
時間：16:50～17:25
出演者：R藤本、ゴー☆ジャス、「女性声優対抗戦」優勝者2名
TVアニメ「CUE!」AnimeJapan 2022スペシャルステージ
時間：18:10～18:45
出演者：内山悠里菜、宮原颯希、松田彩希、鶴野有紗、佐藤舞、土屋李央
3月27日（日）のプログラム
REDステージ
アイドルマスター ミリオンライブ！ スペシャルイベント
時間：9:30～10:05
出演者：山崎はるか、田所あずさ、Machico
「SPY×FAMILY」AnimeJapanスペシャルステージ
時間：10:45～11:20
出演者：江口拓也、種崎敦美、早見沙織、MC
「学園へ行こう!!!」Presented by かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-
時間：12:00～12:35
出演者：古賀葵、古川慎、小原好美、鈴木崚汰、富田美憂 ほか
Fate/Grand Order スペシャルステージ in AnimeJapan 2022
時間：13:15～13:50
出演者：川澄綾子、島崎信長、高橋李依
「弱虫ペダル LIMIT BREAK」AnimeJapanスペシャルステージ
時間：14:30～15:05
出演者：山下大輝、鳥海浩輔、代永翼、野島健児、福山潤、鷲崎健（MC）
「ソードアート・オンライン」10th Anniversary Project -The Beginning-
時間：15:45～16:45
出演者：松岡禎丞、戸松遥、茅野愛衣、島崎信長、日高里菜、高垣彩陽、ReoNa、吉田尚記（MC）
TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season Part 2 スペシャルステージ
時間：17:25～18:25
出演者：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈 ほか
GREENステージ
BS11【ANIME＋】Presents 映画「五等分の花嫁」公開直前スペシャルステージ
時間：9:30～10:05
出演者：松岡禎丞、竹達彩奈、佐倉綾音、和氣あず未（MC）
TVアニメ「吸血鬼すぐ死ぬ」スペシャルステージ
時間：10:50～11:25
出演者：福山潤、古川慎 ほか
時代が求めたアニメ化！「異世界おじさん」AJスぺシャルステージ
時間：12:10～12:45
出演者：子安武人、福山潤、小松未可子、戸松遥
TVアニメ「王様ランキング」AnimeJapan スペシャルステージ
時間：13:30～14:05
出演者：日向未南、村瀬歩、梶裕貴、佐藤利奈、江口拓也、山下大輝、櫻井孝宏、中倉隆道（MC）
Paradox Live ～Anime Japan Show～
時間：14:50～15:25
出演者：梶原岳人、小林裕介、近藤孝行、井上麻里奈、天月、古川慎、吉田尚記（MC）
ネトフリアニメ スペシャルステージ
時間：16:10～16:45
出演者：伊瀬茉莉也、梶裕貴、諏訪部順一、津田健次郎、潘めぐみ
「デジモンゴーストゲーム」スペシャルステージ
時間：17:30～18:05
出演者：田村睦心、沢城みゆき、小林ゆう、中井和哉、嶋村侑
BLUEステージ
インターネットラジオステーション＜音泉＞2022発表会～エキゾチックステージ～
時間：10:10～10:45
出演者：富田美憂、前田佳織里、篠原侑、守屋亨香
TVアニメ「パリピ孔明」放送直前イベント”Let's Party Time” in AnimeJapan2022
時間：11:30～12:05
出演者：本渡楓、置鮎龍太郎、千葉翔也、福島潤 ほか
TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」スペシャルステージ ～コスプレって…究極の愛じゃん！～
時間：12:50～13:25
出演者：直田姫奈、石毛翔弥、種崎敦美、羊宮妃那、伊織もえ
都築真紀完全新作オリジナルTVアニメ「Extreme Hearts」放送記念イベント
時間：14:10～14:45
出演者：野口瑠璃子、岡咲美保、優木かな
【新情報発表】「Sky 星を紡ぐ子どもたち」スペシャルステージ
時間：15:30～16:05
出演者：thatgamecompanyクリエイター、梶裕貴、MC
新規オリジナル企画「ハイドライバーズ」プロジェクト詳細発表スペシャルステージ
時間：16:50～17:25
出演者：伊瀬結陸、諏訪部順一、福山潤、堂島颯人、吉野裕行
※高橋ミナミの高ははしごだか、島崎信長、種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。