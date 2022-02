AIとキタニタツヤがアサヒビール「アサヒスーパードライ」とYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のコラボ動画第2弾に出演し、春をテーマにした書き下ろし曲を提供した。

このコラボ動画は、本日2月22日に数量限定で全国発売された「アサヒスーパードライ 春限定 スペシャルパッケージ ミュージックコラボデザイン缶」に記載されている2次元コードを読み取ることで視聴可能。コラボ動画制作にあたって、AIはNao'ymtが作詞作曲した「Welcome Rain」、キタニはn-bunaとのコラボ曲「ちはる feat. n-buna from ヨルシカ」を提供し、それぞれ初出演となる「THE FIRST TAKE」でパフォーマンスを行った。「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンス映像は近日中に公開される予定で、コラボ動画とWeb CMにはパフォーマンス映像の一部が使用されている。

AIは「Welcom Rain」について「歌詞の通り、“雨がないと育たない”とか、雨のおかげで、人生とか毎日にいいことがあると、マイナスだと思っているものをプラスに変えてくれる。いまの時代に本当にピッタリだと思うし、自分の曲の中でもいつもの感じと違って、スペシャルな一曲になっていると思う」とコメント。この曲は2月23日に発売されるニューアルバム「DREAM」に収録される。

また対象商品に付属する応募券でキャンペーンに申し込んだ人の中から抽選で250組500名が、6月11日に都内で開催予定のイベント「SUPER DRY SPECIAL FES Powered by THE FIRST TAKE」に招待されるキャンペーンの実施も決定。イベントにはコラボ動画第1弾に参加した布袋寅泰、SUPER BEAVER、緑黄色社会、そしてキタニの出演が予定されている。