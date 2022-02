ONE OK ROCKのライブ映像作品「ONE OK ROCK 2021 Day to Night Acoustic Sessions」が、4月20日にリリースされる。

この作品には昨年7月に山梨・河口湖ステラシアターで行われたアコースティックライブの模様を収録。全曲ともこのライブのためのリアレンジが施され、ストリングスやキーボード、コーラス、パーカッションなどのサポートメンバーも加えた豪華なパフォーマンスが繰り広げられた。

本作はBlu-ray、DVDそれぞれの初回限定盤および通常盤の合計4仕様でリリースされる。初回限定盤にはライブ音源を収録したCDが付属する。

「ONE OK ROCK 2021 Day to Night Acoustic Sessions」収録内容

01. We are

02. Bombs away

03. カラス

04. The Beginning

05. Deeper Deeper

06. Heartache

07. Broken Heart of Gold

08. Mighty Long Fall

09. First Love

10. Taking Off

11. Renegades

12. Stand Out Fit In

13. Wasted Nights