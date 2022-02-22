5月に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「JAPAN JAM 2022」の出演アーティスト第2弾、および各アーティストの出演日割りが発表された。

今回追加されたのは5月2日出演のgo!go!vanillasとフジファブリック、4日出演のTHE ORAL CIGARETTES、5日出演の打首獄門同好会と東京スカパラダイスオーケストラ、6日出演の秋山黄色とyamaの合計7組。次回の出演者発表は2月24日12:00に行われる。

公式アプリ「Jフェス」では2月28日12:00までチケットの第2次先行抽選予約を受付中。

JAPAN JAM 2022

2022年5月1日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

ASIAN KUNG-FU GENERATION / Hump Back / フレデリック /



2022年5月3日（火・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

アイナ・ジ・エンド / go!go!vanillas / SUPER BEAVER / BiSH / フジファブリック / and more



2022年5月4日（水・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

THE ORAL CIGARETTES / Saucy Dog / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / and more



2022年5月5日（木・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

打首獄門同好会 / クリープハイプ / 東京スカパラダイスオーケストラ / Fear, and Loathing in Las Vegas / UNISON SQUARE GARDEN / and more



2022年5月7日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

秋山黄色 / yama / スピッツ / 10-FEET / Vaundy / 優里 / and more