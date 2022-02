サイゼリヤ・ラウンドワン・タワレコ… 行ってみたい！食べてみたい！ 地元にはないあんな店こんな店

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。2月21日(月)の放送では、『私の地元に“アレ”がない!!』をテーマにお届けしました。全国の10代が、自分の住む地域にない店舗やレストラン、施設を紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、現在住んでいる東京や、それぞれの地元である三重県と山形県からの目線で感想を伝えました。こもり校長:(イタリアンワイン&カフェレストランの)“サイゼリヤ”は、47都道府県中35都府県にはあるけど、12県にないらしいのよ。沖縄とか四国にはないと。ぺえ教頭:そうなんだ!こもり校長:教頭が好きな“幸楽苑”(ラーメンがメインの中華料理店)は、東北には多いけど兵庫より西にはないみたいな。ぺえ教頭:福島が本部だからね。三重にはなかった?こもり校長:ない! 三重県はあじへいが支配しているから。ぺえ教頭:待って、何!?こもり校長:あじへいは三重県にしかない!(※現在は、愛知県や岐阜県にもあります)ぺえ教頭:あじへい……。こもり校長:今夜はテレビやSNS、YouTubeでは見たことがあるけど、地元にはない。食べてみたい、入ってみたいアレの話を聞かせてもらいたいと思っています。教頭は何かある?ぺえ教頭:山形には……大阪王将はあるけど、餃子の王将がないのよ。私が学生のときに、スタバとドンキはできた。こもり校長:そうなんだ!ぺえ教頭:だから、できたときは店の前が渋滞になってた。ドンキなんて、渋滞になるようなものじゃないじゃない?(笑)。こもり校長:広いしね(笑)。【私の地元には、ラウンドワンがありません。ラウンドワンで、友達とワイワイ騒いで遊びたいです】(山形県/15歳)ぺえ教頭:山形県民のラウンドワンへの憧れは異常よ。隣の仙台と福島にはあるから、免許を取って最初にドライブで行くのはラウンドワンよ。こもり校長:ラウワン!?ぺえ教頭:山形県民のラウワンへの憧れは、ディズニーランドより上かもしれない!【僕の住んでいる福井県には、イオンがありません。全国で唯一です。隣の石川県まで行かないとありません。一度、イオンの中を一日中歩き回りたいです。昔行ったときは枕専門店があって感動したので、そこにも行ってみたいです】(福井県/18歳)ぺえ教頭:感動するところが独特だけど……(笑)。こもり校長:イオンは、前はジャスコだったよね。俺が初めて覚えた横文字「JUSCO」!ぺえ教頭:私もそうだったかもしれない(笑)。イオンが無い県はないと思ってた。こもり校長:俺も勝手に思ってた。【私の地域にはミニストップがありません! 東京に行ったときに食べて感動しました】(秋田県/18歳)こもり校長:ミニストップは47都道府県中、27都府県にあるそうです。山形は……ない!ぺえ教頭:三重は?こもり校長:ある! 俺、ポテトとかハロハロとかめっちゃ食ってたもん。ぺえ教頭:私は東京に出てきて、ミニストップがあって嬉しかった。こもり校長:ソフトクリームもおいしいんだよね。ぺえ教頭:おいしいよね。手作りのおにぎりとかも売ってるんだよね。【僕の地元にはタワーレコードがありません。なので、インディーズバンドのCDやタワレコ限定特典などが手に入りません。僕はCDを買って音楽を聴くので、いつもタワレコできないかなぁ……と思っています】(滋賀県/18歳)こもり校長:タワレコは山形には……。ぺえ教頭:ないよ。山形でCDを買うってなったら、こまつ書店だもん(笑)。こもり校長:そうか(笑)。でも、タワレコ限定特典ってつけることが多いんだよね。俺ら(GENERATIONS from EXILE TRIBE)も、限定のポストカードとかポスターとかよくあるよ。ぺえ教頭:あ~……三重はあるの?こもり校長:あるよ。ぺえ教頭:仙台とか、東北にはあるのかな?こもり校長:仙台にもあるよ。東北には(青森県、秋田県、岩手県、福島県にも)ある。・「私の地元にはドン・キホーテがありません。修学旅行では、ディズニーランドよりも行きたかった」という高知県在住の17歳・「私の地元にはサイゼリヤがありません。ゲーム仲間から画像が送られてくる“ミラノ風ドリア”というものが食べてみたい」という青森県在住の16歳・「私の地元にはラーメン二郎がありません。たくさんある煮干しラーメンもおいしいんですけど、こってりしたラーメンを食べてみたい」という青森県在住の17歳と、電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/