ロッテは22日、本日19時00分よりマリーンズオンラインストアにて今シーズンよりリニューアルされるALL FOR CHIBAユニホームのレプリカユニホーム、キャップを販売することになったと発表した。

ALL FOR CHIBAユニホームは千葉県のために戦う日「ALL FOR CHIBA」として地域振興イベントが開催される主催公式戦計12試合で着用され、4月15日の日本ハム戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00試合開始)がユニホームお披露目となる。

リニューアルされたALL FOR CHIBAユニホームは白のホーム、黒のビジターユニホームのレガシーを継承し、グレーを纏った新しいデザインとなっている。ユニホーム左胸とキャップには、1992年の移転当時のキャップに採用されていたCLMロゴを現代的に再構築し、デザインされている。

販売はマリーンズオンラインストアにて受付し、3月下旬から4月上旬頃(レプリカキャップのみ1週間以内のお届け予定)までに届く予定。生産状況により、届け日が前後する可能性あり。

▼ ALL FOR CHIBAレプリカユニホーム、キャップの詳細

・レプリカユニホームネーム無(サイズ:KIDS、S、M、L、O):7,000円

・レプリカユニホームネーム有(サイズ:S、M、L、O):9,000円

・キャプテンマーク付き中村奨吾内野手レプリカユニホーム(サイズ:S、M、L、O。4月中旬のお届け予定):10,500円

・レプリカキャップ(サイズ:フリー、XL):3,300円

・レプリカキャップ(サイズ:ジュニア):3,000円。全て税込