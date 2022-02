私立恵比寿中学が3月23日にリリースするニューアルバム「私立恵比寿中学」の全収録曲、および楽曲提供者が発表された。

このアルバムにはすでに配信リリースされている「イヤフォン・ライオット」「Anytime, Anywhere」を含む全10曲を収録。作詞作曲とアレンジには高橋久美子、石原慎也(Saucy Dog)、TORIENA、けんたあろは、Giz'Mo(Jam9)、キタニタツヤ、笹川真生ら、個性豊かなクリエイターたちが参加している。また安本彩花が病気療養中の2020年の「大学芸会」で初披露された、たむらぱん提供の楽曲「イエローライト」のスタジオレコーディングバージョンも収められる。

なおアルバムの完全生産限定盤A、Bにはこれらの10曲に加え「なないろ - from THE FIRST TAKE」「ジャンプ - from THE FIRST TAKE」がボーナストラックとして追加収録される。

私立恵比寿中学「私立恵比寿中学」収録曲

01. Anytime, Anywhere[作詞・作曲:大橋ちっぽけ / 編曲:岩崎隆一]

02. イエローライト[作詞・作曲・編曲:田村歩美]

03. きゅるん[作詞:高橋久美子 / 作曲:COMiNUM、Myko ISLAND、Ryo Ito / 編曲:TomoLow]

04. ハッピーエンドとそれから[作詞・作曲:石原慎也(Saucy Dog) / 編曲:板井直樹]

05. トキメキ的週末論[作詞:児玉雨子 / 作曲・編曲:山崎佳祐]

06. シュガーグレーズ[作詞・作曲・編曲:TORIENA]

07. さよなら秘密基地[作詞・作曲・編曲:けんたあろは]

08. ナガレボシ[作詞:Giz'Mo(from Jam9) / 作曲:ArmySlick、Giz'Mo(from Jam9) / 編曲:ArmySlick]

09. 宇宙は砂時計[作詞・作曲:キタニタツヤ / 編曲:笹川真生、キタニタツヤ]

10. イヤフォン・ライオット[作詞:児玉雨子 / 作曲:杉山勝彦 / 編曲:野村陽一郎]

完全生産限定盤A、Bボーナストラック

11. なないろ - from THE FIRST TAKE

12. ジャンプ - from THE FIRST TAKE(私立恵比寿中学 with 石崎ひゅーい)