ナガノ×サンリオキャラのレトロなグラスでおうちカフェ♪

エンスカイは、2022年2月19日(土)より、「ナガノ×サンリオキャラクターズ」のパフェグラスを「郵便局のネットショップ」で販売中だ。

SNSで大人気のイラストレーター・ナガノ氏と、サンリオキャラクターズがコラボ! 食べ物をコンセプトにしたイラストがパフェグラスになって登場♪

ちょっぴりレトロな形のパフェグラスは、ドリンクがたっぷり入るサイズなのでフロートやパフェなどにもぴったり! グラスに楽しいイラストがたくさん施されており、見ているだけでも楽しめる。

また、可愛いパッケージでお誕生日等のプチギフトにも!

ラインナップは、マイメロディやクロミ、シナモロール、コロコロクリリン、ハンギョドンがナガノ氏のクセになる可愛いイラストで描かれた全6種。いずれも数量限定となっているためぜひお早めに♪

製造は「アデリアレトロ」シリーズが人気の石塚硝子 ハウスウェアカンパニー/アデリア(ADERIA)。日本製で、子ども用にも安心して使用することができる。

そのほか日常で使用することができるかわいい文具や雑貨も販売! 詳しくは「郵便局のネットショップ」をチェック♪

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S622149