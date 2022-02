ロッテは21日、2022年シーズンが球団の千葉移転30周年にあたる今年、ALL FOR CHIBAユニホームをリニューアルすることになったと発表した。

ALL FOR CHIBAユニホームは千葉県のために戦う日「ALL FOR CHIBA」として地域振興イベントが開催される主催公式戦計12試合で着用され、4月15日の日本ハム戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)がユニホームのお披露目となる。

▼ リニューアルされた「ALL FOR CHIBAユニホーム」の詳細

ユニホーム コンセプト:グレーを纏った新しいユニホームデザインは、白のホーム、黒のビジターユニホームのレガシーを継承しています。鼓動を感じる左胸には、新しいCLMロゴを採用。1992年の移転当時のキャップに採用されていたCLMロゴを、現代的に再構築しました。『チームのレガシーを継承して、そのプライドを胸に。』これまでで最も洗練化されたALL FOR CHIBA ユニホームで、これまで以上に、ホームタウンとファンと共に、挑戦・熱狂・結束していきます。

▼ ALL FOR CHIBAイベント 開催日程

4月15日〜17日日本ハム戦、5月17日〜19日楽天戦、6月24日〜26日オリックス戦、9月2日〜4日オリックス戦(全てZOZOマリンスタジアム)

「ALL FOR CHIBAユニホーム」これまでの変更:球団の千葉移転20周年を記念して2012年に作られた白地に「CHIBA」と胸に表記したCHIBAユニホームから始まり、2016年にはユニホームの色が千葉県公式マスコットキャラクター「チーバくん」の赤と移転当時のチームカラーであるサンライズピンクを掛け合わせた「サンライズレッド」に変更され、2017年、2020年と2度のマイナーチェンジを経て、11年目となる2022年シーズンに「ALL FOR CHIBAユニホーム」として大幅リニューアルされた。

▼ 選手コメント

安田尚憲

「力強さを感じさせるユニホームだと思います。歴史の重さと共に洗練されたデザインで今からこのユニホームでプレーをするのが楽しみです」

山口航輝

「一言でカッコいい。メジャーリーグのユニホームみたいだなあというのが第一印象です。このユニホームで早くプレーをしたいです」

小島和哉

「グレーを基調としており、大人っぽい雰囲気の印象を受けました。このユニホームを着てマウンドに上がり勝ち投手になれるように頑張ります」