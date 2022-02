[Alexandros]川上洋平「デビューしてからも1年ぐらいは内緒だった」進学と就職で悩む10代にエール

[Alexandros]の川上洋平さんとリアド偉武さんが、2月16日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。進学か就職かで悩んでいるリスナーの相談に乗りました。川上さんは2021年3月まで、同番組内のコーナー「アレキサンドLOCKS!」を担当。“進路室の大王”として、受験生や進路に悩む10代にエールを送っていました。今回はリアドさんと2人で、リスナーの悩みに自身の経験を踏まえた力強い言葉を届けました。そのトークを紹介します。【私には進みたい道があり、その道を進むには進学したほうが有利です。ですが、家庭のことなどをいろいろ考えた結果、就職する方向で話を進めています。自分の夢は諦めたくないけど、後悔はしたくないという気持ちが強く、なかなか決めることができません。どうしたら、進路決定に積極的な気持ちで取り組めるでしょうか】(17歳女性)川上:なるほどねぇ。進学するのか就職するのかって、リアルな話、けっこうお金のこととかね……。リアド:家庭のこととかね。川上:いろいろあると思うんですけど、リアド:うん。川上:バシっと言いますけど、自分の夢は諦めないほうがいいと思います。リアド:洋平は一貫してそうだよね。川上:うん。何があっても絶対に諦めちゃいけないと思うので。これはもうアドバイスというか、「お父さんお母さん、ごめん! 行きたい学校があるから、お金は将来返すから……!」と言ってもいいかな、と思うけどね。リアド:洋平はそれを体現しているよね。川上:僕の場合は怒られながらだったけど、デビューしてからも1年ぐらいは内緒だったしね。自分の音楽だけでお金を稼げるようになってから、ちゃんと伝えたんだけど。「すみません。実はサラリーマンを辞めてました」と……。リアド:うんうん。川上:だから、(この相談者は)『後悔したくない気持ちが強い』と自分で言ってるんだから、自分のなかでは「やりたい!」ということは決まっているわけだよね。リアド:そうだね。どっちの道を選ぶかも大事だけど、選んだあとの道をどう歩くかが大事だと思うから……。川上:何とかなるんで!リアド:そう思う!川上:進学したいんだったら、したほうがいいと思う。そこになかなか踏み込めないんだったら、踏み込んでみましょう!リアド:はい!川上:こんな感じで……シンプルに終わりましたけど、大丈夫ですか?(笑)。相談(にアドバイス)というよりは、背中を蹴っている感じでしたけど……。リアド:(笑)。川上:「優しいのをお願いします」という人は、back numberさんとかに……(笑)。リアド:(笑)。この日の放送では、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭と一緒に、リスナーの相談に答える時間もありました。[Alexandros]は、2月16日にニューシングル『Rock The World / 日々、織々』をリリース。川上洋平さんは、TOKYO FMで毎週土曜に放送されている「Panasonic presents おと、をかし」 のパーソナリティを務めています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/