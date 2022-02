SUPER BEAVERが2月23日にリリースするニューアルバム「東京」のトレイラーがYouTubeで公開された。

アルバムには「愛しい人」「名前を呼ぶよ」といった既発曲のほか、アサヒビール「アサヒスーパードライ」とYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のWeb CMタイアップソング「東京 - From THE FIRST TAKE」のオリジナルバージョン「東京」を含む新曲10曲を収録。本日公開されたトレイラーでは楽曲の世界観に合わせた映像とともにアルバム全曲を試聴することができる。