東京スカパラダイスオーケストラの新曲「君にサチアレ」が、明日2月21日(月)放送のFM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」で9時台にオンエアされる。

「君にサチアレ」は3月9日にリリースされるスカパラのニューシングルの表題曲で、3月12日全国公開の映画「ウェディング・ハイ」の主題歌。谷中敦(Baritone Sax)が作詞、NARGO(Tp)が作曲、茂木欣一(Dr)がボーカルを担当した、スカパラ初のウエディングソングだ。レコーディングについて茂木は「今回谷中さんが書き下ろした歌詞も、かなり親目線的なものだったりするので、僕も娘を持つ一人の父親として並々ならぬ思いでレコーディングに臨みました」と振り返っている。

茂木欣一(Dr) コメント

映画の主題歌を歌えるなんてとっても光栄なことです!! しかも結婚式がテーマ。

今回谷中さんが書き下ろした歌詞も、かなり親目線的なものだったりするので、

僕も娘を持つ一人の父親として並々ならぬ思いでレコーディングに臨みました。

曲の後半「おめでとう」「いつまでも」と、幸せを願う言葉たちが、

聴いてくれる人たちの心にしっかり届いたら何より嬉しいです。

ライブ会場でみんなで合唱出来る日も早く来ますように!!

FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」

2022年2月21日(月)6:00~11:00

※「君にサチアレ」のオンエアは9時台。