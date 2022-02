ラ・リーガ第25節の4試合が19日に行われた。

2位セビージャと勝ち点差「4」の首位を走るレアル・マドリードは、アラベスと対戦。FWカリム・ベンゼマが1ゴール2アシストを記録する活躍を見せ、3-0で勝利。首位をキープし、セビージャとの勝ち点差は暫定で「7」に広がった。

昨シーズンの王者ながら、苦しい戦いが続くアトレティコ・マドリードは、オサスナとのアウェイゲームに臨んだ。試合は、FWジョアン・フェリックス、FWルイス・スアレス、FWアンヘル・コレアのゴールでこちらも3発快勝。23日に控えるチャンピオンズリーグ(CL)のラウンド16、マンチェスター・ユナイテッド戦に向けて弾みのつく勝利となった。



グラナダと対戦したビジャレアルは、FWアルノー・ダンジュマが大暴れ。35分、39分と立て続けにゴールを奪うと、81分にはハットトリックを達成。4-1でこの一戦を制し、暫定5位に浮上した。

■試合結果(19日開催分)

グラナダ 1-4 ビジャレアル

オサスナ 0-3 アトレティコ・マドリード

カディス 1-1 ヘタフェ

レアル・マドリード 3-0 アラベス

■今節の残り試合

20日

14:00(日本時間22:00) エスパニョール vs セビージャ

16:15(日本時間21日0:15) バレンシア vs バルセロナ

18:30(日本時間21日2:30) ベティス vs マジョルカ

21:00(日本時間21日5:00) アスレティック・ビルバオ vs レアル・ソシエダ

21日

21:00(日本時間22日5:00) セルタ vs レバンテ