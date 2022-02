My Hair is Bad、5作目フルアルバム『angels』を4月にリリース

My Hair is Badが、5作目となるフルアルバム『angels』を4月13日にリリースする。

本作は、2019年6月26日にリリースしたアルバム『boys』以来、約2年10ヶ月ぶりのフルアルバム。2021年11月から12月にかけて行われた全国ツアー「フラッシュホームランツアー」で先んじて演奏されていた「カモフラージュ」や「歓声をさがして」を含む11曲の新曲と、2020年12月に配信リリースした「味方」、CDでリリースした「白春夢」を併せた全13曲が収録される。

関連記事:金原ひとみとMy Hair is Bad椎木知仁が語り合った、互いの表現と嗜好品

初回限定盤に付属するDVDには、2021年7月に期間限定で配信された、2021年4月10日、11日に行われたさいたまスーパーアリーナ公演2日目の17曲のライブ映像と、メンバーへの個別インタビューやオフショットの模様を収録した約2時間に及ぶライブ・ドキュメント、『「ブレイクホームランツアー」ドキュメント 〜さいたまスーパーアリーナ編〜 ”cola”』を収録。また、CDショップの主要チェーン別オリジナル特典も発表され、予約受付が開始された。

さらに、3月に行われる「ダイナマイトホームランツアー」のアリーナ公演(神戸、代々木)の会場で、椎木和仁(vo./gt)による手書きの歌詞が記載された、アルバム全収録曲の歌詞カード全13種を来場特典として1人につき1枚をランダムに配布する。

<作品情報>

My Hair is Bad

5thアルバム『angels』

発売日:4月13日(水)発売

=収録曲=

1. カモフラージュ

2. サマー・イン・サマー

3. 歓声をさがして

4. 味方※既発配信シングル「love」収録

5. 綾

6. 正直な話

7. 翠

8. 仕事が終わったら

9. リルフィン・リルフィン

10. ギャグにしようぜ

11. 舌

12. 白春夢※既発CDシングル「life」収録

13. 花びらの中に

【初回限定盤】CD+DVD

品番:UPCH-29431

価格:4200円(税抜)

【通常盤】CD

品番:UPCH-20619

価格:2800円(税抜)

・DVD収録内容

「ブレイクホームランツアー」ドキュメント 〜さいたまスーパーアリーナ編〜 ”cola”

・チェーン別オリジナル特典

TOWER RECORDS:オリジナル・クリアファイル

amazon:メガジャケ(通常盤)

TSUTAYA:オリジナル・ステッカー

楽天ブックス:オリジナルシューレース

その他全国CDショップ、ECサイト/先着特典:ポストカード

※一部の店舗、オンラインサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は必ず各CDショップ、オンラインサイトでご確認ください。

<ライブ情報>

「My Hair is Bad presents ダイナマイトホームランツアー」

2022年2月16日(水)岡山CRAZYMAMA 2ndRoom

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

料金:スタンディング 5000円+1Drink 600円

2022年2月18日(金)高知X-pt.

時間:OPEN 17:00 / OPEN 17:30

料金:スタンディング 5000円+1Drink 600円

2022年2月24日(木)高崎club FLEEZ

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

時間:スタンディング 5000円+1Drink 600円

2022年3月1日(火)八王子RIPS

時間:START 18:30 / OPEN 19:00

料金:スタンディング 5,000円+1Drink

2022年3月12日(土)神戸ワールド記念ホール

時間:START 16:00 / OPEN 17:00

※開場開演時間は変更の可能性がございます。

料金:前売 全席指定 6600円

2022年3月13日(日)神戸ワールド記念ホール

時間:OPEN 15:30 / START 16:30

※開場開演時間は変更の可能性がございます。

料金:前売 全席指定 6,600円

2022年3月25日(金)国立代々木競技場第一体育館

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

※開場開演時間は変更の可能性がございます。

料金:前売 全席指定 6,600円

2022年3月26日(土)国立代々木競技場第一体育館

時間:OPEN 15:30 / START 16:30

※開場開演時間は変更の可能性がございます。

料金:前売 全席指定 6,600円

My Hair is Bad Official HP:https://www.myhairisbad.com/