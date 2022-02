星野源が出演するNHK Eテレの音楽教養番組「星野源のおんがくこうろん」の2月25日(金)放送回の内容が発表された。

「星野源のおんがくこうろん」は、星野が毎回1人の“歴史を変えた音楽家”にスポットを当て、パペットの「かいせついん」とともに楽しく語り合いながら音楽を学んでいく番組。2月25日放送の第3回は「September」や「Boogie Wonderland」などEarth, Wind & Fireと数々のヒット曲を共作したことで知られるアメリカ・デトロイト出身のソングライター、アリー・ウィリスを特集する。

Pet Shop Boys「What Have I Done To Deserve This?」やThe Pointer Sisters「Neutron Dance」などのヒット曲の作詞や作曲も共同で手がけた彼女は、ブロードウェイミュージカル「カラーパープル」や人気ドラマ「フレンズ」などの楽曲制作にも参加。2018年に「ソングライターの殿堂」入りも果たしている。

番組では、楽器を弾けなかったというアリー・ウィリスがどんな人生を歩み、どのようにヒット曲の制作に携わってきたのかをVTRや紙芝居で紹介。彼女が携わってきたヒット曲を聴きながら、彼女の言葉やメロディが持つ魅力を楽しく解説していく。またEarth, Wind & Fireの元メンバー、アル・マッケイもVTRゲストとして登場。アリー・ウィリスが作詞で参加した「September」の創作秘話や彼女の言葉が持つ魅力を独占インタビューで語る。

NHK Eテレ「星野源のおんがくこうろん」

第3回 楽器が弾けない世界的ソングライター アリー・ウィリス

2022年2月25日(金)22:30~23:00

<出演者>

星野源 / 林田理沙アナウンサー

VTRゲスト:アル・マッケイ

かいせついん:ヨシかいせついん(高橋芳朗) / シホかいせついん(渡辺志保)

※記事初出時、放送時間の記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。