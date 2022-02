大沼パセリ、ピノキオピー…“絶賛流行中”な10代オススメのボカロ曲

ラジオの中の学校TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、2月17日(木)は『ボカロNight!』を放送。10代リスナーがおすすめするボカロ曲をオンエアし、ゲストでボカロPのjon-YAKITORYさんが、楽曲や作者について解説しました。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の感想とともに紹介します。――とにかく伴奏がかっこいい曲です。TikTokで流れてきて、ドはまりしました。(14歳)こもり校長:これ……すごいね、脳みそにガツンとくる感じ。音数も多いし音色もすごいし、後ろで鳴っているのもトコトコいってるのもすごいし。ぺえ教頭:満足感があるわね。jon-YAKITORY:歌い手さんが、“歌ってみた動画”をかなり出している楽曲ですね。大沼パセリはこの「エゴイスト」より1個前に出した「Corruption」という曲がめちゃくちゃバズったんですよね。そのバズった人の次の作品がこれだったので、みんなも「うわ! すごいのきたな!」ってなってましたね。ぺえ教頭:TikTokでバズったんですかね?jon-YAKITORY:そうですね。今はTikTokでバズるのが主流ですね。ぺえ教頭:歌詞が直球ですよね。『嫌い(嫌い 嫌い 嫌い……)』『辛い(辛い 辛い 辛い……)』とか……。こもり校長:連続して言ってるもんね。この混沌とした感じも中毒性があるよね。jon-YAKITORY:大沼パセリさんは、ボカロでもしゃくりが多いんですよね。そこが特徴的で中毒性があるんですよね。ぺえ教頭:それが中毒性につながるのか……!――低音からはじまってサビまでは落ち着いているけど、サビにきたらグワっと上がっていく曲です。(12歳)こもり校長:これもすごいわ……今日は語彙力がないけど(笑)。ぺえ教頭:すごい畳みかけてくるものがあるね。こもり校長:文字も多いよね。ボカロじゃないと歌えないもの、というのはこういう曲なんだろうね。jon-YAKITORY:ピノキオピーさんは皮肉っぽい曲を書く人で、それもいいぐらいの絶妙なラインを突いてくるんです。それも人気の1つというか。この曲の歌ってみた動画も多くて、今、絶賛流行り中ですね。こもり校長:この曲は、人間が歌えるのか!?ぺえ教頭:みんな、頑張って歌ってるんだ?jon-YAKITORY:そういうことですね。このほかには、Orangestarさんの「CITRUS」、すりぃさんの「カメレオン」を取り上げました。jon-YAKITORYさんは、JFN系列のラジオ局で21時から放送されている番組「クリエイターズ・スタジオ with ボカコレ」の木曜パーソナリティを担当しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/