ボカロって何？どうやって作るの？ ボカロPのjon-YAKITORYが初心者向けに解説

ボカロPのjon-YAKITORYさんが、2月17日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えながらボカロを解説しました。その前編。●後編はこちらjon-YAKITORYさんは、JFN系列のラジオ局で21時から放送されている番組「クリエイターズ・スタジオ with ボカコレ」の木曜パーソナリティを担当。このスタジオがSCHOOL OF LOCK! の隣ということで、以前(2021年7月15日)にも番組からの呼びかけに応じて急きょ登場したことがありました。今回は、番組テーマが『ボカロNight!』ということで、1週間前(2月10日)にこの企画が発表された際、あまりボカロに詳しくない校長と教頭がサポートを依頼。今回の出演となりました。登場時に繰り広げられた、3人のトークを紹介します。こもり校長:jon-YAKITORY先生は、いつごろからボカロに触れられたんですか?jon-YAKITORY:聴いていたのは2009年ぐらいからです。2007年に初音ミクが出てきて、僕はそこから2年くらい経って聴き始めた感じですね。こもり校長:初音ミクさんって、2007年に……出現しているんですか!?jon-YAKITORY:そうですね(笑)。そこから2009年、10年あたりに、バーンと盛り上がったんですよ。こもり校長:突如現れたイメージでしたよね。ボカロって……打ち込みでいいんですよね?jon-YAKITORY:そうです。僕の場合は、作曲ソフトに打ち込んだものをボカロに移して、あとは歌詞を入れる、という工程です。こもり校長:作曲ソフトというのは、曲を作るということですよね!?(笑)。jon-YAKITORY:そうです。それと、ボーカロイドのソフトは別なんです。最近は、がっちゃんこできるやつもあるんですけどね。僕は作曲のソフトで作ったメロディをボーカロイドのソフトに落とし込む、あとは歌詞を入れたらできあがりです。こもり校長:うん…………。ぺえ教頭:今度、目の前でやってもらおうか!? そのほうが、わかるかもよ?こもり校長:もう、迷子になっているから……(笑)。全員:(笑)。こもり校長:劇的というか圧もすごいし、Ado先生の声自体にもすごく迫力があるし……。ぺえ教頭:熱気があるよね。声を聴いているのに熱いよね? 火を感じる!こもり校長:温度を感じるよね。楽曲とAdo先生と両者が際立っているね。ぺえ教頭:本当にそう!こもり校長:この楽曲は、木村拓哉先生主演の『龍が如く』シリーズの最新作ゲーム『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』の主題歌にもなっていると!ぺえ教頭:すごいね。この曲を聴きながらゲームをすると、もっと熱くなれるんだろうね。こもり校長:闘うシーンもあるしね。jon-YAKITORY:そうなんですよ。ゲームをクリアした後にこの曲を聴くと、180度解釈が変わって2度楽しめる、って感想で言ってもらえて。嬉しいなと思っています。こもり校長:主題歌ということは、ストーリーと関連したりとかも……。jon-YAKITORY:そうなんです。こもり校長:いい所で流れるんだろうな。この日の放送では、10代リスナーがおすすめするボカロ曲を紹介。大沼パセリさんの「エゴイスト」、ピノキオピーさんの「神っぽいな」、Orangestarさんの「CITRUS」、すりぃさんの「カメレオン」をオンエアし、校長教頭の感想とともにjon-YAKITORYさんが楽曲や作ったボカロPについて解説しました。