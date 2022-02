篠原涼子がNetflixシリーズ「金魚妻」の主題歌「Crazy for you」を、sino R fine名義で歌唱していることが明らかになった。

「金魚妻」は2月14日に配信がスタートした、篠原、岩田剛典(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、長谷川京子らが出演するドラマ。「Crazy for you」はドラマの配信と同日に配信リリースされた楽曲で、加藤ミリヤ、シェネル、SUNNY BOYが提供した。

篠原が歌手として歌唱するのは、2003年発売の椎名純平「Time of GOLD / 椎名純平 with 篠原涼子」以来、19年ぶり。自身が出演するドラマの主題歌を担当するのはこれが初となる。アーティスト名・sino R fineは「~が終わるまで」という意味の音楽用語「sino al fine」をもとにした造語で、「『金魚妻』の中だけでは歌を歌う」という思いが込められている。本日2月18日20:00にはこの曲のミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開される。

楽曲提供者 コメント

加藤ミリヤ

涼子さんの歌声を、はじめてスタジオで聴いた瞬間のことは今も忘れられません。

艶やかで、吐息すら美しく、なんだか儚げで、大人の女性の声なのに不思議と少女のような純粋さを感じたり、誰かの歌声を聴いて今までに感じたことのない感覚と胸のときめきでした。

レコーディングがとても久しぶりだということが信じられないくらい涼子さんの声は色褪せない艶があった。

歌録りをした日のショートパンツに白のパンプス姿の涼子さんはほんとうに美しかった。

シェネル

It was a fun experience working with such a talented team on this song.

sino R fine was super sweet and it was exciting to hear her on the record.

I love writing for artists and I wish the very best for the series to be a super success.

I’m humbled to be a part of this creation.



和訳:

とても才能溢れるチームと作曲でご一緒できて楽しい経験になりました。

sino R fineはとってもステキで、完成した楽曲を聴いた時はとてもワクワクしました。

アーティストへの楽曲提供は大好きですし、このシリーズの大成功を心から願っています。

本作品に携わることができて、とても光栄です。

SUNNY BOY

今回篠原涼子さんの楽曲をプロデュースさせて頂き光栄極まりないです。

シェネルさんと加藤ミリヤさんの豪華かつ贅沢なメンバーで楽曲制作をさせて頂きました。

ネットフリックスの「金魚妻」にぴったりなバラード「Crazy for you」を作品のセットで聴いていただけたら幸いです。