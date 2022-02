ONE OK ROCKがApple Musicによるアーティストのカバー企画「Apple Music Home Session」に参加。本日2月18日に音源が配信された。

「Home Session」はApple Musicが2020年に開始した企画。さまざまなジャンルのアーティストが自分の楽曲やほかのアーティストの楽曲を生演奏でカバーする。

今回配信されたONE OK ROCKの音源は、自分たちの最新曲「Wonder」アコースティックバージョンと、イギリス出身のシンガーソングライター・アデルが昨年11月にリリースしたアルバム「30」の収録曲「Easy On Me」の2曲。Taka(Vo)は選曲について「アデルの曲のカバーは以前もやりました。フルコーラスのカバーは久しくやっていなかったのですが、今回アデルが出した新曲のタイミングとこのお話をいただいたタイミングが一緒だったので、あえてアデルのカバーにもう一度挑戦してみようと思いました」と述べている。

またプレイリスト「Apple Music Home Session: ハイライト」でも、さまざまな海外アーティストの楽曲とともにONE OK ROCKの「Easy On Me (Apple Music Home Session)」が紹介されている。