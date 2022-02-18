少年歌劇シミュレーションゲーム「ジャックジャンヌ」の発売1周年を記念し、石田スイ描き下ろしの“アニバーサリービジュアル”が公開された。
2021年3月18日に発売された「ジャックジャンヌ」は、男性だけで構成された劇団・玉阪座が有するユニヴェール歌劇学校を舞台に、生徒たちの青春群像劇が描くシミュレーションゲーム。石田は原作、キャラクターデザイン、シナリオ、イラストなどを手がけている。
1周年に併せたさまざまな企画も展開。3月18日から4月4日まで、東京・GALLERY X BY PARCOでポップアップショップ「ジャックジャンヌ1st Anniversary Shop」が開催され、アニバーサリーイラストを使用した新作グッズの販売や、「不眠王（ねむらずおう）」の劇中衣装展示などが行われる。また東京・The Neworder Table 渋谷駅店でコラボカフェが行われるほか、JOYSOUNDとのコラボキャンペーン、キャスト出演の特番の配信も決まった。
「ジャックジャンヌ1st Anniversary Shop」
期間：2022年3月18日（金）～4月4日（月）
時間：11:00～20:00
場所：東京都 渋谷パルコB1F GALLERY X BY PARCO
「ジャックジャンヌ 1st Anniversary cafe」
期間：3月18日（金）～ 4月17日（日）
時短営業時間：ランチ11:30～14:30、ディナー14:30～21:00
通常営業時間：ランチ11:30～14:30、ディナー14:30～23:00
場所：東京都 The Neworder Table 渋谷駅店
「ジャックジャンヌ1st Anniversary 前夜祭特番」
配信日：2022年3月17日（木）21:00～
配信媒体：ジャックジャンヌ公式YouTubeチャンネル
出演：寺崎裕香（立花希佐役）、近藤孝行（高科更文役）、佐藤元（世長創司郎役）、室元気（鳳京司役）
(c)Sui Ishida／BROCCOLI