大谷翔平が「MLB THE SHOW 22」のCMに自ら出演！　アニメ風豪華版の印象は…

大谷翔平最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手が、自身がパッケージの表紙を飾るゲームソフト「MLB THE SHOW 22」のCMに出演した。米メディア『ブライブル』が報じている。

昨季、大谷は投手として先発23試合の出場で130回1/3を投げ、9勝2敗、防御率3.18、156奪三振をマーク。打者としては本塁打ランキング3位の46本塁打、日本人選手として2007年の松井秀喜氏(ニューヨーク・ヤンキース)以来となるシーズン100打点を記録した。ア・リーグMVPやシルバースラッガー賞など名誉あるタイトルを数多く受賞し、全米を大谷フィーバーで沸かせた。

そして、日本人選手として初めて大谷がゲームソフト「MLB THE SHOW」シリーズの表紙を飾ることになり、最新作のCMにも俳優として出演している。マペットとの掛け合いでは「大谷さん、どのポジションでプレーしたいですか?」との質問に対し、大谷は英語で「I’m an okay pitcher」と返答。マペットたちが騒ぎ出すと、大谷は日本語で「コーチに番号を教えなければよかった」と呟いている。

同メディアによると、今回の最新作では大谷が二刀流のプレイヤーとして採用されるため、大量のコード書き換えが必要になったという。また、アニメ風の豪華版を目にした大谷は「かっこいいっすね」と一言。印象については「サムライっぽくなっている。日本っぽいなって思います」と答えている。